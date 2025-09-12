A qué hora pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en Las Vegas: canal para ver en vivo

El boxeo vuelve a paralizar a Estados Unidos este sábado, 13 de septiembre de 2025. Saúl ‘Canelo’ Álvarez enfrenta uno de los mayores desafíos de su carrera ante el estadounidense Terence Crawford.

La esperada pelea se disputará en el Allegiant Stadium de Las Vegas, un recinto con capacidad para 65.000 aficionados.

Aunque la cartelera de peleas empezará hacia las 6:00 de la tarde (hora de Colombia), el combate de Canelo vs. Crawford está programado para iniciar entre las 9:30 y 10:00 de la noche.

La única opción para ver el combate en vivo es tener una suscripción activa en la plataforma de Netflix, tanto en Colombia como en el resto del mundo.

Canelo Álvarez and Terence Crawford pose in front of the Bellagio in Las Vegas ahead of their once-in-a-lifetime fight 🥊#CaneloCrawford

LIVE only on Netflix

Saturday, September 13

9pm ET | 6pm PT pic.twitter.com/zATpyO0rjD — Netflix (@netflix) September 9, 2025

Así llegan Canelo Álvarez y Terence Crawford

Canelo Álvarez, la gran máquina de hacer dinero en el boxeo actual, es el monarca indiscutido del peso supermediano, mientras Crawford ostentó todos los cinturones del superligero y welter.

Ambos se presentarán en Las Vegas con un registro conjunto de 108 combates sin haber sufrido ni un solo nocaut.

El mexicano tiene un registro de 63 victorias (39 nocauts), dos empates y dos derrotas. La primera de ellas fue en 2013 frente al invicto Floyd Mayweather y la otra en 2022 ante el ruso Dmitry Bivol, ambas por decisión de los jueces.

Crawford, por su parte, salió vencedor de sus 41 peleas (31 nocáuts) y ahora asume el reto de ascender dos categorías para ser rival de Canelo en la multimillonaria pelea, de la que se reportó que garantizará a Álvarez más de 100 millones de dólares.

El cara a cara entre Canelo Álvarez y Terence Crawford | Foto: AP

¿El declive de Canelo?

Canelo intenta apuntalar su estatus en el olimpo del boxeo mexicano y está ávido de un triunfo contundente con el que silenciar a quienes creen que ya ha comenzado su declive.

El mexicano no ha logrado un triunfo por nocáut desde el de Caleb Plant en 2021, cuando se erigió en el primer campeón indiscutible del peso supermediano (168 libras; 76,2 kg).

Después de ese éxito llegó el tropiezo ante Bivol, en un combate en el que fue él quien ascendió al mediopesado (79,4 kg), y victorias sin demasiado brillo frente a su archirrival Gennady Golovkin, John Ryder, Jermell Charlo, Jaime Munguía, Edgar Berlanga y William Scull.

“Prometo mi mejor actuación, voy a poner todo lo que tengo en esta pelea”, se comprometió en la conferencia de prensa del jueves en el T-Mobile Arena, donde fue arropado por miles de sus compatriotas. “No sé si va a ser la última pelea grande que voy a tener, porque no sabemos qué nos depara el destino (…) Hay que disfrutar de esta que tenemos, que es una pelea única en la vida”, agregó.

Canelo Álvarez se ajusta los lentes oscuros durante una conferencia de prensa, el 27 de junio de 2025, en Las Vegas | Foto: AP

La oportunidad de Crawford

“Tuvimos que regresar a lo básico, repasar todo lo que sabemos: la rapidez, movimiento de cintura, las piernas. Trabajamos todo para esta pelea porque lo vamos a necesitar”, explicó.

Crawford, por su parte, quiere apoderarse de los cuatro cinturones del mexicano para lograr un nuevo hito en el boxeo.

En caso de triunfo, el púgil de Omaha (Nebraska) se convertirá en el primer boxeador masculino en haber sido campeón indiscutido en tres divisiones.

Para ganarse esta oportunidad, el actual campeón del peso superwélter de la Asociación Mundial de Boxeo tuvo que subir de peso desde los 69,8 a los 76,2 kilos. “No estoy preocupado por nada, hemos hecho el trabajo”, dijo.