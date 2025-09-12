Suscribirse

A qué hora pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en Las Vegas: canal para ver en vivo

Estados Unidos se paraliza por el combate entre el boxeador mexicano y un rival de lujo que llega a defender su invicto.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

12 de septiembre de 2025, 5:05 p. m.
LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 11: Canelo �lvarez (L) and Terence Crawford (R) face off onstage during Netflix's Canelo vs Crawford press conference at T-Mobile Arena on September 11, 2025 in Las Vegas, Nevada. David Becker/Getty Images for Netflix/AFP (Photo by David Becker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Canelo Álvarez vs. Terence Crawford. | Foto: Getty Images via AFP

El boxeo vuelve a paralizar a Estados Unidos este sábado, 13 de septiembre de 2025. Saúl ‘Canelo’ Álvarez enfrenta uno de los mayores desafíos de su carrera ante el estadounidense Terence Crawford.

La esperada pelea se disputará en el Allegiant Stadium de Las Vegas, un recinto con capacidad para 65.000 aficionados.

Aunque la cartelera de peleas empezará hacia las 6:00 de la tarde (hora de Colombia), el combate de Canelo vs. Crawford está programado para iniciar entre las 9:30 y 10:00 de la noche.

La única opción para ver el combate en vivo es tener una suscripción activa en la plataforma de Netflix, tanto en Colombia como en el resto del mundo.

Así llegan Canelo Álvarez y Terence Crawford

Canelo Álvarez, la gran máquina de hacer dinero en el boxeo actual, es el monarca indiscutido del peso supermediano, mientras Crawford ostentó todos los cinturones del superligero y welter.

Ambos se presentarán en Las Vegas con un registro conjunto de 108 combates sin haber sufrido ni un solo nocaut.

El mexicano tiene un registro de 63 victorias (39 nocauts), dos empates y dos derrotas. La primera de ellas fue en 2013 frente al invicto Floyd Mayweather y la otra en 2022 ante el ruso Dmitry Bivol, ambas por decisión de los jueces.

Crawford, por su parte, salió vencedor de sus 41 peleas (31 nocáuts) y ahora asume el reto de ascender dos categorías para ser rival de Canelo en la multimillonaria pelea, de la que se reportó que garantizará a Álvarez más de 100 millones de dólares.

ARCHIVO - El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford se encaran durante una conferencia de prensa el viernes 27 de junio de 2025, en Las Vegas (AP Photo/John Locher, File)
El cara a cara entre Canelo Álvarez y Terence Crawford | Foto: AP

¿El declive de Canelo?

Canelo intenta apuntalar su estatus en el olimpo del boxeo mexicano y está ávido de un triunfo contundente con el que silenciar a quienes creen que ya ha comenzado su declive.

El mexicano no ha logrado un triunfo por nocáut desde el de Caleb Plant en 2021, cuando se erigió en el primer campeón indiscutible del peso supermediano (168 libras; 76,2 kg).

Después de ese éxito llegó el tropiezo ante Bivol, en un combate en el que fue él quien ascendió al mediopesado (79,4 kg), y victorias sin demasiado brillo frente a su archirrival Gennady Golovkin, John Ryder, Jermell Charlo, Jaime Munguía, Edgar Berlanga y William Scull.

“Prometo mi mejor actuación, voy a poner todo lo que tengo en esta pelea”, se comprometió en la conferencia de prensa del jueves en el T-Mobile Arena, donde fue arropado por miles de sus compatriotas. “No sé si va a ser la última pelea grande que voy a tener, porque no sabemos qué nos depara el destino (…) Hay que disfrutar de esta que tenemos, que es una pelea única en la vida”, agregó.

ARCHIVO - Canelo Álvarez se ajusta los lentes oscuros durante una conferencia de prensa, el 27 de junio de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/John Locher, archivo)
Canelo Álvarez se ajusta los lentes oscuros durante una conferencia de prensa, el 27 de junio de 2025, en Las Vegas | Foto: AP

La oportunidad de Crawford

“Tuvimos que regresar a lo básico, repasar todo lo que sabemos: la rapidez, movimiento de cintura, las piernas. Trabajamos todo para esta pelea porque lo vamos a necesitar”, explicó.

Crawford, por su parte, quiere apoderarse de los cuatro cinturones del mexicano para lograr un nuevo hito en el boxeo.

En caso de triunfo, el púgil de Omaha (Nebraska) se convertirá en el primer boxeador masculino en haber sido campeón indiscutido en tres divisiones.

Para ganarse esta oportunidad, el actual campeón del peso superwélter de la Asociación Mundial de Boxeo tuvo que subir de peso desde los 69,8 a los 76,2 kilos. “No estoy preocupado por nada, hemos hecho el trabajo”, dijo.

*Con información de la AFP.

