Joven promesa del boxeo en Colombia fue asesinado a pocos metros de su casa: “No soy perfecto, pero cada día me esfuerzo por ser mejor”

Las autoridades investigan el crimen contra Juan Diego Celis Yánez, un joven de 22 años, promesa del boxeo en Colombia, quien fue asesinado a pocos metros de su casa.

Los hechos se presentaron el pasado domingo 24 de agosto sobre las 11:00 de la noche en el barrio Ospina Pérez de la ciudad de Cúcuta, capital de departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima se encontraba caminando por la calle 16 con avenida 5 cuando fue interceptado por dos sujetos abordo de una motocicleta.

El delincuente que iba de parrillero arremetió sin mediar palabra contra el joven, quien ante los disparos salió corriendo en busca de refugio, pero fue alcanzado por algunas balas.

Según el informe del hecho, Juan Diego recibió tres disparos en la parte abdominal y tras desplomarse en el pavimento habría sido rematado por el sicario con un disparo en su cara.

La víctima fue identificado como Juan Diego Celis Yánez. | Foto: Fotos tomadas de la red social de Facebook del perfil: Juan Peralta

Ante el brutal asesinato, los delincuentes huyeron rápidamente del lugar mientras los vecinos del sector salieron a auxiliar al joven, pero ya se encontraba sin signos vitales.

Frente a este hecho, la Policía Metropolitana de Cúcuta maneja una hipótesis que podría ayudar a esclarecer el crimen debido a que, según relatan conocidos de Juan Diego, el joven al parecer consumía marihuana por lo que su asesinato podría estar relacionado con bandas criminales y las llamadas ‘fronteras invisibles’.

“Si a usted lo ven consumiendo droga que no le compró a los que venden aquí, ‘se la montan’ o ‘le ponen el ojo’, eso podría ser la razón, aunque el caso está bastante raro”, mencionó una fuente judicial al diario La Opinión.

Así mismo, se reveló que en medio del homicidio, el celular de la víctima habría sido robado, por lo que no se descarta que el joven fuese citado para matarlo después de que salió de su casa tras haber llegado del trabajo.

Lo cierto es que Juan Diego era un apasionado del boxeo por lo que durante sus últimos años practicaba este deporte, según se pudo conocer a través de sus publicaciones en redes sociales.