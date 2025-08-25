Lo llamaron desde la cárcel, lo secuestraron y lo asfixiaron: así fue el cruel asesinato de un médico veterinario que estremece a Antioquia

El relato del alcalde de Santa Rosa de Osos, sobre el asesinato del médico veterinario Niber Alejandro Avendaño, es estremecedor.

Según el mandatario de esta población ubicada a 77 kilómetros de Medellín, a Niber Alejandro “lo asesinaron porque no quiso pagar una cuota que le estaban exigiendo”.

El hombre fue llamado supuestamente para que atendiera una emergencia veterinaria en una finca de la vereda La Cejita.

Después de desplazarse hasta allí con un compañero de trabajo, se percató de que todo era una trampa. Según algunas versiones que son investigadas por las autoridades, el profesional y su compañeros iban a ser secuestrados, pero Niber Alejandro no logró escapar de los delincuentes.

“Ahí esos bandidos lo estaban esperando, lo asesinaron a través de la asfixia mecánica”, dijo el Alcalde.

Cuando las autoridades lo hallaron, Niber Alejandro tenía una bolsa negra en su cabeza.

Ocurrió el sábado, 23 de agosto. Horas después, las autoridades lograron establecer que la llamada por medio de la cual le pusieron la trampa mortal al carismático médico veterinario fue hecha desde la cárcel.

“La llamada fue de la cárcel de Cómbita, ahí tuvimos la triste noticia de un profesional, un hombre que le servía al pueblo”, dijo el alcalde Molina.

A su vez, pidió ayuda a las autoridades policiales para tratar de identificar a los responsables.

Catedral de Santa Rosa de Osos. | Foto: ARCHIVO PARTICULAR

“Le estamos pidiendo a la Gobernación, al Gaula, que nos ayude más con inteligencia, necesitamos más inteligencia para estos municipios del norte (de Antioquia), para identificar a este grupo que viene haciendo su fechoría en esta zona”, agregó.

Tras conocer lo sucedido, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una millonaria recompensa para tratar de ubicar a los responsables.

“En las últimas horas, fue asesinado el médico veterinario Niber Alejandro Avendaño Patiño, de 31 años. Un hecho que llena de dolor a los habitantes del Norte de Antioquia. Ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos, por información que nos permita dar con el paradero de los asesinos”, dijo en la red social X.