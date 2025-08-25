El tema de orden público en las diferentes regiones del país sigue siendo muy complejo pese a los esfuerzos de las Fuerzas Militares. Este lunes, 25 de agosto, Octavio Guzmán Gutiérrez, gobernador del Cauca, dio a conocer que las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, lo han amenazado para atentar contra su vida.

“Sabemos que hay una directriz de este bloque occidental porque seguramente soy uno de los que defiende las comunidades, trabajo de la mano de nuestra fuerza pública”, dijo el mandatario de los caucanos.

#ATENCIÓN El Gobernador del Cauca, Octavio Guzmán Gutiérrez (@OctavioGuzmanGu) acaba de denunciar amenazas y un plan para atentar contra su vida por parte de las disidencias de ‘Iván Mordisco’. @oscar10solarte https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/a197EvrNRA — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 25, 2025

El gobernador reiteró que su apoyo será siempre para la fuerza pública y que los ilegales deben responder ante la justicia por sus actuaciones al margen de la ley.

Esta amenaza al gobernador del Cauca se da luego de que se conociera el plan para atentar contra la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Tora, y Alejandro Eder, alcalde de Cali.

A estos dos mandatarios, las disidencias de las Farc de Iván Mordisco también tenían planes para atacar contra su integridad, así lo reveló SEMANA en primicia.

“Agradezco a la inteligencia del @COL_EJERCITO y de la @PoliciaColombia que me protegen. La seguridad de los vallecaucanos es mi prioridad, seguiré firme, trabajando y cumpliendo con mi compromiso por Cali y el Valle. Seguiré firme en la lucha contra la delincuencia con la ayuda de Dios, de la ley y de las autoridades”, dijo Toro por medio de su cuenta en la red social X.

Agradezco a la inteligencia del @COL_EJERCITO y de la @PoliciaColombia que me protegen.



La seguridad de los vallecaucanos es mi prioridad, seguiré firme, trabajando y cumpliendo con mi compromiso por Cali y el Valle.



Seguiré firme en la lucha contra la delincuencia con la… https://t.co/6kh1smoftJ — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) August 24, 2025

SEMANA conoció que desde la Tercera División del Ejército Nacional han desplegado operaciones en contra de estas estructuras ilegales que colocan en jaque la seguridad de la población civil.