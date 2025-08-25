Suscribirse

Cauca

Gobernador del Cauca denuncia amenazas de las disidencias de las Farc: esto se sabe

Alias Iván Mordisco estaría detrás de ese plan.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

25 de agosto de 2025, 6:58 p. m.
Octavio Guzmán, gobernador del Cauca, pidió al gobierno Petro ayuda para lograr la liberación de los funcionarios secuestrados por las disidencias.
Octavio Guzmán, gobernador del Cauca, pidió al gobierno Petro ayuda para lograr la liberación de los funcionarios secuestrados por las disidencias. | Foto: Redes sociales

El tema de orden público en las diferentes regiones del país sigue siendo muy complejo pese a los esfuerzos de las Fuerzas Militares. Este lunes, 25 de agosto, Octavio Guzmán Gutiérrez, gobernador del Cauca, dio a conocer que las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, lo han amenazado para atentar contra su vida.

“Sabemos que hay una directriz de este bloque occidental porque seguramente soy uno de los que defiende las comunidades, trabajo de la mano de nuestra fuerza pública”, dijo el mandatario de los caucanos.

El gobernador reiteró que su apoyo será siempre para la fuerza pública y que los ilegales deben responder ante la justicia por sus actuaciones al margen de la ley.

Contexto: MinDefensa condenó nuevo secuestro de militares en el Cauca

Esta amenaza al gobernador del Cauca se da luego de que se conociera el plan para atentar contra la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Tora, y Alejandro Eder, alcalde de Cali.

A estos dos mandatarios, las disidencias de las Farc de Iván Mordisco también tenían planes para atacar contra su integridad, así lo reveló SEMANA en primicia.

“Agradezco a la inteligencia del @COL_EJERCITO y de la @PoliciaColombia que me protegen. La seguridad de los vallecaucanos es mi prioridad, seguiré firme, trabajando y cumpliendo con mi compromiso por Cali y el Valle. Seguiré firme en la lucha contra la delincuencia con la ayuda de Dios, de la ley y de las autoridades”, dijo Toro por medio de su cuenta en la red social X.

Contexto: Escalada violenta en Valle del Cauca: Defensoría lanza una dura alerta en varios municipios

SEMANA conoció que desde la Tercera División del Ejército Nacional han desplegado operaciones en contra de estas estructuras ilegales que colocan en jaque la seguridad de la población civil.

Incluso, las disidencias de las Farc imponen sus propias reglas en las comunidades que se oponen a sus actuaciones terroristas. Además, los ilegales se lucran con temas relacionados con el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Qué tiene Donald Trump? Aumenta preocupación por su salud tras impactantes imágenes de su mano

2. Estos son los 5 estados de EE. UU. donde los jubilados no pagan impuestos y pueden ahorrar miles cada año

3. Muere a sus 42 años reconocida actriz que padecía de una enfermedad mortal

4. El servicio Postal de Estados Unidos dejará de entregar miles de paquetes por importante cambio en sus regulaciones

5. Él es el salvadoreño que EE. UU. acusa de pertenecer a la Mara Salvatrucha y que podría ser deportado a Uganda. La familia aboga justicia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CaucaDisidencias de las FarcAmenazas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.