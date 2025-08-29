Así es uno de los pueblos con mayor altitud de Antioquia, un encantador destino con historia y tradición

El departamento de Antioquia tiene 125 municipios que están integrados en nueve subregiones. Una de ellas es la norte que comprende 17 municipios. En estos se encuentra Santa Rosa de Osos, el cual está ubicado a 77 kilómetros de Medellín.

Este municipio de cerca de 40.000 habitantes es reconocido como el de mayor altitud en la región, con 2.550 metros sobre el nivel del mar. A su vez, es uno de los más fríos, con una temperatura promedio de 13 grados centígrados.

Santa Rosa de Osos también es conocido como la ‘Atenas Cultural del Norte’ o ‘La Ciudad Eterna’ y destaca por su tradición religiosa, agrícola e industrial, de acuerdo con el portal Turismo Antioquia Travel.

Historia

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, el poblado fue fundado en 1636 por parte del capitán español Antonio Serrano y Espejo.

Las primeras colonizaciones se dieron a manos de Pedro Gutiérrez Colmenero, primer alcalde mayor de la villa de Medellín (1675) y don Antonio De Mesa, ambos naturales de Jerez de la Frontera, en el sur de España.

Catedral de Santa Rosa de Osos. | Foto: ARCHIVO PARTICULAR

La Gobernación destaca que el municipio se ha consolidado como un centro clave en la producción agropecuaria.

“El municipio se ha consolidado como la centralidad urbana más importante de la zona del altiplano, que son aquellos municipios de la subregión, que están situados en los valles altoandinos de los ríos Grande y Guadalupe. El municipio es un relevante centro de producción agrícola, ganadera de leche, industrial, energética y de transportes de mercancías, y a su vez cuenta con grandes riquezas naturales”, señala entidad.

Sitios de interés

Entre los sitios de interés está la plaza Bolívar, donde se encuentran la catedral y la sede de la Alcaldía municipal. Cuenta, además, con un monumento al libertador Simón Bolívar y otro al poeta Porfirio Barba Jacob.

La principal iglesia del municipio es la catedral de Nuestra Señora de Chinquinquirá, obra del arquitecto Manuel Lopera

Otro sitio conocido es la plaza Pedro Justo Berrio, concebida en honor al presidente del estado soberano de Antioquia entre 1864 y 1873 y quien era oriundo del municipio.

La capilla del Señor de la Humildad también se destaca como un sitio de interés. Tiene “rasgos románicos españolizados” y una gran carga histórica, según señala Antioquia Travel.

Otra iglesia importante es la basílica de Nuestra Señora de las Misericordias, de estilo neogótico, cuya construcción fue impulsada a mediados del siglo pasado por monseñor Miguel Ángel Builes, celebre obispo de la diócesis del municipio por varios años. Este templo fue elevado a la categoría de basílica menor por el papa Pablo VI el 6 de junio de 1968.​​​