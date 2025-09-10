CULTURA
Estas son las 3 películas más vistas de toda la historia en la plataforma de Netflix; no debe perdérselas
Estas son unas de las producciones cinematográficas más aclamadas por el público.
Netflix es una de las plataformas de streaming más reconocidas por su variedad de contenido en series, películas, documentales originales, e incluso juegos interactivos que captan la atención del público y acceden para disfrutar de este servicio.
Diferentes producciones cinematográficas han logrado ser las más populares a nivel global, superando las cien mil millones de visualizaciones y consolidándose como parte del top que realiza esta plataforma.
Estas son las tres películas más vistas en la historia de Netflix y no debería perderse.
3. Equipaje de mano
Una película que se estrenó en el 2024 y tiene una duración de dos horas, trata sobre agente de seguridad que trabaja en el aeropuerto y se enfrenta a un misterioso viajero que busca obligarlo a permitir el paso de un objeto peligroso a bordo de un vuelo en Nochebuena o poner en riesgo la vida de la mujer que ama.
Su elenco está conformado por: Sofia Carson, Taron Egerton, Jason Bateman, Theo Rossi, Danielle Deadwyler, Dean Norris, Josh Brener y Sinquea Walls.
2. Alerta roja
Un agente del FBI quiere capturar al ladrón de arte más buscado del mundo, pero se ve obligado a colaborar con él tras descubrir que hay otro delincuente que siempre consigue ir un paso por delante.
Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds son los protagonistas de esta producción, que ha logrado alcanzar las 230.900.000 visualizaciones y fue un éxito en su año de lanzamiento, en el 2021, a pesar de recibir algunas críticas.
1. Las guerreras k-pop
Esta película se estrenó en la plataforma el pasado 23 de agosto y se ha posicionado como una de las más vistas con 291.500.000 visualizaciones, según el sitio web oficial de la plataforma.
Se trata de las superestrellas del k‑pop, Rumi, Mira y Zoey que cuando no están llenando estadios, usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.
Esta producción no solo ha encantado por su trama y animación, pues algunos espectadores han realizado covers, cosplays y coreografías, en donde también se ha destacado la banda sonora de KPop Demon Hunters, la cual incluye una asociación con la compañía de K-pop The Black Label.