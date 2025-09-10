Estas son las 3 películas más vistas de toda la historia en la plataforma de Netflix; no debe perdérselas

Netflix es una de las plataformas de streaming más reconocidas por su variedad de contenido en series, películas, documentales originales, e incluso juegos interactivos que captan la atención del público y acceden para disfrutar de este servicio.

Diferentes producciones cinematográficas han logrado ser las más populares a nivel global, superando las cien mil millones de visualizaciones y consolidándose como parte del top que realiza esta plataforma.

Estas son las tres películas más vistas en la historia de Netflix y no debería perderse.

3. Equipaje de mano

Una película que se estrenó en el 2024 y tiene una duración de dos horas, trata sobre agente de seguridad que trabaja en el aeropuerto y se enfrenta a un misterioso viajero que busca obligarlo a permitir el paso de un objeto peligroso a bordo de un vuelo en Nochebuena o poner en riesgo la vida de la mujer que ama.

Su elenco está conformado por: Sofia Carson, Taron Egerton, Jason Bateman, Theo Rossi, Danielle Deadwyler, Dean Norris, Josh Brener y Sinquea Walls.

2. Alerta roja

Un agente del FBI quiere capturar al ladrón de arte más buscado del mundo, pero se ve obligado a colaborar con él tras descubrir que hay otro delincuente que siempre consigue ir un paso por delante.

Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds son los protagonistas de esta producción, que ha logrado alcanzar las 230.900.000 visualizaciones y fue un éxito en su año de lanzamiento, en el 2021, a pesar de recibir algunas críticas.

1. Las guerreras k-pop

Esta película se estrenó en la plataforma el pasado 23 de agosto y se ha posicionado como una de las más vistas con 291.500.000 visualizaciones, según el sitio web oficial de la plataforma.

Se trata de las superestrellas del k‑pop, Rumi, Mira y Zoey que cuando no están llenando estadios, usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.