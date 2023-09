Estos son los récords en los que Lionel Messi quiere superar a Cristiano Ronaldo y Luis Suárez

Cristiano Ronaldo, quien no participó en la última victoria de su país por 9-0 sobre Luxemburgo, acumula 201 partidos internacionales y ha anotado 123 goles . Por su parte, Messi ha marcado 104 goles en 176 apariciones con la selección argentina y se encuentra a solo 19 goles de igualar la marca de CR7.

En medio se encuentra Ali Daei de Irán, quien a lo largo de su carrera internacional (1993 a 2006) anotó 109 goles en 149 partidos, según datos de la International Federation of Football History and Statistics (IFFHS). Es importante destacar que Daei afirma tener 111 goles, pero la FIFA no reconoce esta cifra debido a un doblete anotado contra Afganistán.