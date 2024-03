“Estuve muerto”: jugador relató trágico paro cardiaco sufrido en pleno partido de Premier League

Ambos casos por fortuna no pasaron a mayores, pero dejaron sumamente impresionados a los asistentes al estadio en este momento, y en general al mundo del fútbol. El suceso del futbolista de la Premier League se dio en diciembre pasado, ahora vuelve a ser noticia por la reaparición del jugador en el Vitality Stadium.

“Literalmente morí”

En febrero del año en curso, ante los micrófonos de Sky News, el jugador dio varias declaraciones del momento que pasó. “Estoy seguro de que fue un momento mucho más aterrador para ellos que para mí. No sé qué sucedió, pero me han operado y no debería volver a pasar. Sufrí un episodio de fibrilación auricular, aseguró.