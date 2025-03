F1: Liam Lawson, de burlarse de Checo Pérez a perder su puesto en Red Bull tras dos carreras: historial de pilotos caídos en la escudería

Después de sólo dos carreras, Red Bull sustituyó a Liam Lawson por Yuki Tsunoda. Un cambio de cromos a nivel interno con su escudería asociada Racing Bulls que subraya de nuevo la escasa confianza en los compañeros del vigente cuádruple campeón del mundo Max Verstappen.

Consciente, como recordó este jueves, de estar en “una posición única al disponer de cuatro plazas en la parrilla”, el grupo del toro rojo no duda en poner a sus pilotos bajo una presión permanente. Ya en 2016, el propio Verstappen se había beneficiado de ese sistema: luego de sus debuts convincentes con Toro Rosso (uno de los antiguos nombres de Racing Bulls), el prodigio neerlandés reemplazó al ruso Daniil Kvyat a partir del quinto Gran Premio, que ganó.

Desde entonces se ha erigido en leyenda y toda la escudería gira en torno a su figura, con un monoplaza configurado a medida de su pilotaje. Lo que hace que el segundo volante presente un asiento fácilmente eyectable.

Ricciardo (2016-18): “No hui de la batalla”

En 2016, en el momento de la llegada de Verstappen, Daniel Ricciardo venía de pasar dos años en la escudería austriaca, sin lograr repetir la historia dorada de Sebastian Vettel, cuádruple campeón (2010-2013). En la primera temporada de cohabitación, ambos pilotos lograron una victoria cada uno.

Ricciardo añadió una ‘pole position’ y terminó delante de su compañero de 18 años (3º y 5º). En 2017 volvió a cerrar la temporada por delante pero Verstappen ganó dos carreras, una más que el piloto de Perth. Todo cambió en 2018: Verstappen superó a Ricciardo (4º y 6º). El hombre de la eterna sonrisa se bajó del barco para recalar en Renault.

Contrariamente a lo que afirmaba entonces el patrón de Red Bull Christian Horner, Ricciardo asegura que no huyó de la “batalla” con Verstappen. Decepcionado por no lograr el título, sostiene que se fue para buscar nuevos retos.

Gasly (2019): “El deporte es así”

Ascendido a Red Bull en 2019 después de haber madurado en Toro Rosso, el paso de Pierre Gasly por el equipo A fue fugaz. Con sólo doce carreras disputadas fue relegado.

En esos pocos meses el piloto francés no logró batir a ‘Mad Max’ y no subió ni una vez al podio, mientras que en ese mismo lapso de tiempo el neerlandés conquistó dos Grandes Premios. “El deporte es así, también aprendí que este deporte no siempre es justo”, señaló años después, una vez que cambió Red Bull por Alpine.

Albon (2019-2020): “No es fácil congeniar”

Con sólo doce GP en los brazos, Albon llegó a Red Bull a mediados de 2019. El resto de la temporada no lo hizo mucho mejor que Gasly y tampoco pisó un podio. En 2020 hizo dos veces tercero pero sufrió en la comparación con el jefe de filas. No le quedó otra que ir a la modesta escudería Williams. Albon explicaría que “no es fácil” congeniar con Verstappen.

Pérez (2021-2024): Sin hacer sombra

Luego de haber apostado por la juventud, Red Bull se torna hacia la experiencia de Sergio Pérez para reemplazar a Albon a partir de 2021. Como Red Bull se convierte en la escudería hegemónica, el mexicano logra ilusionar (6 victorias) pero sin hacer sombra al neerlandés, que no cesa de agrandar su palmarés.

En 2024, la pérdida de velocidad de Red Bull hace inevitable la comparación: aunque Verstappen resiste a la mayor potencia de los McLaren, Pérez no firma ninguna victoria y deja la F1. Para ‘Checo’ fue “uno de los momentos más difíciles” en la máxima categoría.

Checo Pérez dejó de ser piloto de Red Bull para 2025 | Foto: Formula 1 via Getty Images

Justo bajo esos momentos cientos de fanáticos recuerdan cuando Liam Lawson se burló de Sergio ‘Checo’ Pérez, ahora mismo sin equipo en 2025. Durante el Gran Premio de México 2024, se vivió un tenso enfrentamiento en pista entre Sergio “Checo” Pérez y Liam Lawson. En la vuelta 19, mientras luchaban por posición, Lawson impactó el pontón lateral del Red Bull de Pérez al salir de la chicana en las curvas 4 y 5, intentando recuperar su lugar. Más adelante, cuando logró adelantar nuevamente al mexicano en la recta principal, las cámaras captaron al neozelandés haciendo un gesto obsceno con el dedo medio hacia su rival.

Estas son las imágenes:

Tras la carrera, Lawson reconoció su error y se disculpó públicamente, explicando que su reacción se debió a la frustración del momento. “Él pasó media vuelta bloqueándome e intentando arruinar mi carrera. Estaba molesto, pero no es una excusa. No debí hacerlo y me disculpo por ello”, declaró el piloto.

Por su parte, Checo Pérez criticó la actitud de Lawson, calificándolo como “fuera de control” y asegurando que debe aprender a ser más humilde si quiere triunfar en la Fórmula 1. “No creo que esté mostrando la actitud correcta. Es un gran piloto, pero necesita retroceder un poco y aprender de esto. Llegar a la F1 con hambre es normal, pero también hay que demostrar respeto dentro y fuera de la pista”, comentó el mexicano.

Además, Pérez señaló que incluso cuando un bicampeón mundial le dio consejos el fin de semana anterior, Lawson los ignoró por completo. También sugirió que su estilo de conducción podría traerle problemas si no cambia su enfoque.

Cuando se le preguntó sobre la opinión del asesor de Red Bull, Helmut Marko, respecto a su comportamiento, Lawson admitió que probablemente no haya sido del agrado del directivo. “No creo que sea algo que le guste a Helmut. No es parte de mi carácter y no debería haberlo hecho”, reconoció el neozelandés.

El piloto terminó reemplazando a Pérez y este 27 de marzo de 2025, con apenas dos carreras en el Red Bull, la escudería lo mandó a su equipo B.