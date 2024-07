Falcao García hizo drástica confesión sobre Macalister Silva; última decisión en Millonarios

Falcao García llegó a Bogotá este jueves, 4 de julio, y se unió a la concentración con su nuevo equipo, Millonarios F. C. Y en una atención a medios, el experimentado centro delantero hizo una radical confesión sobre David Macalister Silva.

Falcao manifestó que el mediocampista le pidió que él usara la cinta de capitán. Con esta última decisión en Millonarios, el ‘tigre’ saldría a la cancha con la capitanía del equipo azul de la capital del país durante la clausura de la Liga Betplay.

“Él me hizo un pedido muy especial y que no le podía decir que no, yo considero que Maca es un símbolo de esta institución y la verdad que no pasaba por mí venir y pedir la capitanía, sino que hoy lo primero que hizo fue dármela, es un pedido de él en lo personal y para mí, como referente del club que también lo admiro por todo lo que ha hecho en la institución”, expresó Radamel.

“Me enorgullece que me pida eso, para mí es un reto, un desafío y un orgullo poder recibir de parte de él la capitanía y liderar este grupo. Quiero agradecérselo porque lo primero que me dijo fue eso hoy y es un gesto muy noble de su parte y eso demuestra lo que es como persona y lo que significa también para este club”, agregó.

"Macka me hizo un pedido muy especial y que no le podía decir que no. Yo considero que él es un símbolo de la institución y la verdad es que no pasaba por mí venir y pedir la capitanía. Hoy, lo primero que hizo fue dármela." - Radamel Falcao García, jugador de Millonarios. Ⓜ️🔵🔥 pic.twitter.com/mXnnGPJq7D — Win Sports (@WinSportsTV) July 5, 2024

Más palabras de Falcao

Esquema táctico. “Depende mucho del rival, pero yo me puedo adaptar fácilmente a cualquier esquema, he jugado con tres adelante, pues con dos extremos, he jugado con dos en punta y también en ambas situaciones me he sentido cómodo, también depende del acompañamiento del equipo, del rival, son varios factores, entonces en ese aspecto no creo que haya problema”.

Selección Colombia. “La Selección lo es todo, he sido jugador de la Selección desde los 15 años, la Selección es parte de mi vida, hoy sé que mi prioridad es Millonarios y si lo hago bien, pues quizá tenga la oportunidad, no sé cuánto tiempo voy a jugar más al fútbol, quizá Millonarios sea mi último equipo, no lo sé, por eso quiero disfrutar este tiempo que estoy viviendo”.