¿Falcao tuvo silenciosa cirugía? Destaparon razón e hinchas de Millonarios reaccionan

La información la entregó el periodista Daniel Pérez en el programa Sin Boleta . Allí, el comunicador afirmó que el procedimiento no tendría nada que ver con la lesión que atraviesa Falcao actualmente, sino que destapó un nuevo problema para el tigre: la nariz.

“Hoy fue operado con éxito Radamel Falcao García. No es un chiste, no podría jugar con eso, la noticia es de qué fue operado el jugador, y no fue de la lesión. Fue operado de un problema que tenía, desde hace rato, en la nariz”, dijo Daniel Pérez.