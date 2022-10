Faryd Mondragón declara como “pecado” la ausencia de la Selección Colombia en Qatar 2022

El exportero del equipo nacional expresó que el país recibió un golpe anímico muy duro por no hacer parte de la cita.

La cita deportiva del año en curso está a la vuelta de la esquina y Colombia no asistirá. La tusa por no estar parece aún no haber terminado: “Ya nos habíamos acostumbrado otra vez a estar en Mundial”, dijo durante las últimas horas Faryd Mondragón en una entrevista exclusiva con los medios oficiales de la Fifa.

Sumado a las primeras frases en la que lamentó que la tricolor no encadenara su tercera Copa Mundo, Mondragón calificó como un “pecado” haber quedado tan cerca de regresar a la fiesta más grande del fútbol mundial:

“Veníamos de 2014, 2018… Ya nos habíamos acostumbrado otra vez a estar en Mundial, y más con esta generación de jugadores que ha sido tan buena, es un pecado no estar. Más, cuando la clasificatoria sudamericana no fue tan difícil como lo es siempre, porque esta estuvo más irregular y había muchas más opciones”.

Como voz autorizada del balompié nacional, el exfutbolista se atrevió a dictaminar que en la afición “hay un shock”, acompañado de “un golpe anímico muy duro en nuestro país”.

Intentando mostrar que Colombia está para grandes cosas, dio a conocer en su concepto cuáles serán las claves para ganarse un lugar en el Mundial de 2026: “Hay que empezar un proceso nuevo, fresco; en Colombia hay jugadores jóvenes muy importantes. Frescura, renovación, una etapa y un ambiente totalmente diferente”.

🇨🇴 @FarydMondragon y la ausencia de Colombia en #Qatar2022: “𝐸𝑠 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟. 𝐻𝑎𝑦 𝑢𝑛 𝑠𝘩𝑜𝑐𝑘, 𝑢𝑛 𝑔𝑜𝑙𝑝𝑒 𝑎𝑛𝑖́𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑚𝑢𝑦 𝑑𝑢𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑖́𝑠” — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 27, 2022

Ya alejado de la tristeza por no ver a la tricolor entre las 32 delegaciones de Qatar 2022, precisó sobre las que sí van y su nivel para la competencia: “Sin lugar a dudas, de Sudamérica, Brasil y Argentina son grandes favoritos. Ecuador llega muy bien, con una generación nueva. En Europa, Francia y Bélgica están teniendo un posicionamiento favorable. Y a partir de ahí, siempre habrá alguna selección africana, asiática u otra europea que va a dar la sorpresa”.

Finalizó añadiendo cómo va a ser vivir la cita sin la participación del combinado patrio: “Se disfruta diferente, se disfruta más. Cuando estás como jugador hay más estrés, más responsabilidad, más concentración; estás pensando al 200 % en lo que es el entrenamiento, el partido, el torneo, el campeonato… Desde afuera se disfruta con más tranquilidad. Es más relajante. Se vive mejor afuera”.

Por otra parte, en días pasados este medio conoció que ocho años después de su retiro como futbolista profesional, Faryd Mondragón regresa a una nueva Copa del Mundo aprovechando su nueva faceta como comentarista y panelista de programas deportivos.

En Rusia 2018, el exarquero fue enviado especial de DirecTV Sports, pero en esta oportunidad asistirá a Qatar como miembro de la delegación de la Fifa.

Mondragón tuvo durante unos años el récord de jugador más veterano en disputar un Mundial. - Foto: Getty Images

Faryd Mondragón, que tuvo durante cuatro años el récord del jugador más longevo en disputar un partido mundialista, se ha hecho un lugar en los programas deportivos y las transmisiones del fútbol colombiano, a las que asiste para dar sus opiniones argumentadas desde su experiencia de más de dos décadas como profesional.

SEMANA contactó a Mondragón y conoció, de primera mano, los detalles de la labor que estará cumpliendo en Qatar 2022. “Estoy en el departamento del grupo técnico con expertos, el jefe de este proyecto es Arsène Wenger, que era técnico del Arsenal. Hay varios expertos, entre ellos Jürgen Klinsmann, y yo estoy con Pascal Zuberbühler, que fue arquero de Suiza y hace parte del grupo técnico”, explicó.

“Entre él y yo vamos a hacer el análisis de la tendencia, los comportamientos y todo el contenido que arrojen los arqueros durante la Copa del Mundo”, anotó.

“Al final, entre él y yo tenemos la responsabilidad enorme de designar quién va a ser el guante de oro”, señaló Faryd Mondragón.