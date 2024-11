Fernando Diniz aterriza a Juan Fernando Quintero previo a la final de Copa Sudamericana: “No solo él”

Costas está ilusionado

Ya en 2015 ganó la mencionada Superliga contra Nacional y llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores. No obstante, quedó eliminado en el todos contra todos de la liga, por lo que no siguió más en Santa Fe.

En sus más recientes declaraciones, agregó: “Es difícil, casi no duermo. El otro día me vi diez partidos de Cruzeiro. Pero estoy contento. Me encanta vivir este momento de Racing, porque como hincha me tuve que comer (sufrir) de todo”.