Fifa se mueve y castiga a El Salvador del Bolillo Gómez: este fue el motivo

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) sancionó a la selección de El Salvador, dirigida por el colombiano Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, por insultos racista de sus hinchas a los jugadores de Surinam.

Uno de los castigos será la reducción del aforo para el próximo juego del equipo salvadoreño rumbo a la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Bolillo Gómez, entrenador colombiano al servicio de El Salvador. | Foto: Getty Images

Al término del partido del pasado 8 de septiembre, por la segunda fecha de la ronda final del clasificatorio de la Concacaf, el entrenador de Surinam, Stanley Menzo, y el jugador Shaquille Pinas denunciaron que los aficionados en el estadio Cuscatlán de San Salvador les gritaron “negros” y “monos” a los integrantes de su equipo, que ganó el encuentro 2 goles a 1.

La Fifa “notificó la imposición de sanciones [...] como consecuencia de los incidentes de racismo y discriminación” ante Surinam, señaló la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfu) a través de un comunicado de prensa.

El ente rector del fútbol mundial impuso una multa de 62.715 dólares a la federación salvadoreña, que deberá invertirse “en un plan integral contra la discriminación” avalado por la Fifa.

🚨🇸🇻 La Federación Salvadoreña de Fútbol recibió una sanción por parte de la FIFA tras los incidentes racistas en el partido ante Surinam:



💰 Multa $62,715.00 y disputará el juego ante Panamá con un cierre mínimo del 15% del aforo aprobado del estadio Cuscatlán: pic.twitter.com/zHs8wiGI6X — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) September 29, 2025

También ordenó, como ya se mencionó, que el próximo partido oficial que dispute El Salvador como local tendrá “un cierre mínimo del 15 % del aforo aprobado al estadio, principalmente en las gradas detrás de las porterías”.

En el siguiente duelo en el Cuscatlán, con capacidad cercana a los 45.000 espectadores, el cuadro salvadoreño recibirá a Panamá el 10 de octubre, en la tercera fecha de la fase final de la eliminatoria al Mundial de Norteamérica.

Jugadas dos de las seis fechas de la ronda decisiva de cara al Mundial United 2026, la selección de Surinam encabeza la tabla de posiciones del grupo A, con cuatro puntos; seguido de El Salvador, con tres; Panamá, con dos; y la escuadra de Guatemala, con uno.

La Fesfut advirtió, además, que “cada insulto o acto discriminatorio” puede “acarrear sanciones más severas”, que podrían ser “incluso la pérdida de partidos o la exclusión de competencias internacionales”.

“Hacemos un llamado enfático a toda la afición salvadoreña: el futuro de nuestro fútbol depende del comportamiento en los estadios”, terminó la federación salvadoreña en el comunicado.