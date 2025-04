Figura de Santa Fe hizo cruda declaración sobre su carrera en plena entrevista: “No tenía plata”

Ser futbolista es el sueño de muchos en Colombia y en el mundo. Llegar a ser profesional en este deporte es un verdadero privilegio. El camino, para muchos, no suele ser fácil. Incluso, puede ser complejo cuando ya se debutó.

Los problemas económicos, sobre todo, son los que afectan a docenas de jugadores colombianos. Sobre una historia que tiene que ver con esto, habló en entrevista con As Colombia Omar Fernández Frasica, futbolista de Independiente Santa Fe de Bogotá.

Antes de que se cerrara un negocio muy importante en su carrera, por falta de dinero, por poco, no acude a una cita vital con un empresario. Frasica manifestó que la noticia sobre su traspaso fue totalmente inesperada.

“Un día de vacaciones me llama Pacho Serrano y me dice que fuera al centro comercial Santa Fe en la noche. Le dije que no tenía plata y me dijo que fuera, que me convenía… Llegué y había un empresario mexicano, nunca lo había visto”, empezó afirmando sin rodeos.

Jugadores de Independiente Santa Fe. | Foto: Getty Images

“Hablamos y al final me dice, ‘aquí está tu contrato, aquí están los pasajes, solo falta el sí tuyo y en Cruz Azul te están esperando’. Yo no lo podía creer, leo el contrato y estaba todo firmado, solo faltaba la mía. Apenas vi el sueldo, firmé”, añadió.

El contrato con Cruz Azul fue un antes y un después en la carrera como profesional de Omar Fernández Frasica. Aunque eso sí, por un tema en particular no pudo jugar en forma apenas arribó a esta institución.

“Llegó a Cruz Azul, a la filial, porque acababa de cumplir los 20 años. Las instalaciones eran diferentes, sueldos puntuales, pagaban premios, era otro mundo (…) Duro 6 meses sin jugar porque Llaneros no hacía la transferencia. Después llega la transferencia, juego, hago goles y asistencias en el ascenso”, aseguró.

“En los segundos 6 meses me fui muy bien. Ahí conozco a Juan Reynoso, mi técnico en Cruz Azul, es mi papá del fútbol. Le debo muchísimas cosas. Él me lleva para Perú, al Melgar. Quedamos campeones, luego se regresa de asistente en Puebla y me lleva otra vez para México. Siempre confío en mí”, continuó.

🗣️ "Ojalá renueve con Santa Fe, me quiero quedar aquí"



⚽️ Omar Fernández Frasica en entrevista con @stevenarce para AS Colombia



📹 Nota completa: https://t.co/EWPvY8ckj4 pic.twitter.com/WAx73CUsHP — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) April 7, 2025