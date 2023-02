Figura del PSG y ganador de uno de los premios ‘The Best’, envuelto en polémica por presunta violación

El mundo del fútbol se ha visto empañado por varias polémicas de jugadores que han sido acusados de presuntamente violar a mujeres. Mendy, Dani Alves, Robinho, entre otros, han sido blanco de críticas por sus respectivos casos. El de Dani Alves ha sido el acontecimiento más mediático por el impacto y las pruebas en su contra.

Ahora bien, más allá de estos escandalosos sucesos mencionados, en las últimas horas se ha abierto una nueva polémica en Francia por el exitoso defensor y reciente ganador de uno de los premios ‘The Best’, Achraf Hakimi. El marroquí ha sido investigado este lunes por presunta violación, según indicó una fuente cercana al caso, confirmando una información avanzada por el diario Le Parisien.

La investigación se abrió después de que una joven de 24 años acusara al futbolista de haberla violado el pasado sábado en el domicilio de este, ubicado en la población de Boulogne-Billancourt (en las afueras de la capital francesa).

Achraf Hakimi de Marruecos celebra después de anotar el penalti ganador durante la tanda de penaltis mientras Marruecos avanza a los cuartos de final, en el pasado Mundial de Qatar 2022. - Foto: REUTERS/Matthew Childs

La fiscalía de Nanterre rechazó hacer comentarios sobre este caso, deplorando “las informaciones ya publicadas” por algunos medios, “que dificultan las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad”. Según una fuente policial, la víctima se presentó el pasado domingo en una comisaría de Nogent sur Marne para denunciar la supuesta violación cometida por Hakimi.

Según su relato, ambos se conocieron en enero a través de la red social Instagram y el pasado sábado por la noche fue invitada al domicilio del futbolista, al que fue en un Uber pedido por el propio jugador.

Ya en el domicilio de Hakimi, este la besó y llevó a cabo tocamientos sin el consentimiento de la víctima, a la que violó después. La víctima se habría zafado de él con una patada y habría contactado por SMS con una amiga para que viniera a buscarla, siempre según la fuente policial.

Kylian Mbappe y Achraf Hakimi celebran durante un partido de la Ligue 1. - Foto: Getty Images

Hakimi en el once ideal ‘The Best’

La fiscalía de Créteil abrió una investigación de oficio y trasladó el proceso a Nanterre, a la que pertenece Boulogne-Billancourt, la ciudad en la que se habría producido la agresión.

Hakimi no participó en la victoria del PSG el domingo en Marsella (3-0) porque sufría unas molestias musculares. El club París Saint Germain no reaccionó a la publicación de esta noticia.

El jugador, por su parte, asistió este lunes por la noche a la gala de los premios The Best organizada por la FIFA en París, donde se llevó el premio a uno de los mejores jugadores, estando en el once ideal que fue el siguiente:

Thibaut Courtois.

Achraf Hakimi.

Joao Cancelo.

Virgil Van Dijk.

Kevin de Bruyne.

Luka Modric.

Casemiro.

Lionel Messi.

Kylian Mbappé.

Karim Benzema.

Erling Haaland.

Achraf Hakimi estuvo presente en los Premios The Best FIFA. - Foto: REUTERS

Achraf Hakimi nació en Madrid hace 24 años, hijo de padres marroquíes. Se formó como futbolista en el Real Madrid y podría haber sido internacional con España, aunque finalmente decidió competir por Marruecos, selección con la que alcanzó una histórica cuarta plaza en el último Mundial de Qatar.

Hijo de una empleada de hogar y de un vendedor ambulante que se instalaron en España en los años 1980, Hakimi está casado con la actriz española Hiba Abouk.

Llegó a debutar con el Real Madrid de la mano de Zinedine Zidane, aunque luego pasó por el Borussia Dortmund y el Inter de Milán, antes de fichar en 2021 por el PSG.