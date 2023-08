Filtran un audio con la fuerte amenaza a Kylian Mbappé del presidente del PSG para lograr ‘reconciliarse’

El diálogo filtrado por L’Equipe entre Al-Khelaïfi y Mbappé del 8 de agosto reflejó la intensidad de la situación: “¡Ya verás! ¡No volverás a jugar! ¡No nos rendiremos!” exclamó el presidente, a lo que Mbappé respondió con determinación: “¿Que voy a ver? Pero, ¿qué voy a ver? ¡Serás el único presidente que no me hará jugar!”. Afortunadamente, la tormenta se disipó y Mbappé fue readmitido en el equipo principal.

El entrenador español expresó su entusiasmo por tener nuevamente a Mbappé en el equipo, destacando no solo su contribución en el campo de juego sino también su influencia positiva en el vestuario. “Le he visto perfecto. Con muchas ganas, con muy buen ánimo. Estoy encantado de contar con un jugador de su categoría. Evidentemente, no solo por lo que aporta a nivel futbolístico, sino también por lo que aporta por su personalidad. Estamos hablando de un jugador de clase top mundial y es una gran alegría para mí volver a contar con él”, comentó Luis Enrique sobre el delantero de 24 años.