Filtraron el nuevo club de Messi: llegaría en diciembre y sería el bombazo del mercado

Y finalmente, sentenció: “No sé si va a terminar sucediendo. A veces, aunque sean tan grosos, pueden llegar a no estar donde desean. A ver, Messi se quería quedar en Barcelona y no pudo, pero hoy, martes 3, a las 23:57 les cuento que Messi tiene decidido jugar en Newell’s en diciembre. Después se tiene que dar un montón de cosas, yo no es que estoy diciendo que va a pasar, no, me tomaría una atribución que no me corresponde. Pero hoy, la información que tengo, y que no es menor, es la que voy a dar y no me voy a guardar: Messi tiene decidido jugar en Newell’s“.