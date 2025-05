Franco Colapinto no miente y suelta inesperada declaración a horas del GP de Imola: sorprendió

| Foto: Formula 1 via Getty Images

Accidente de Jack Doohan es uno de los pilotos más rápidos en salir de la Formula 1. | Foto: Formula 1 via Getty Images

A nivel personal, Colapinto también se mostró algo incómodo por reemplazar a Jack Doohan, a quien considera un amigo cercano: “Más allá de ser piloto, también es un amigo personal y no le deseo a nadie lo que le pasó”. Sin embargo, reconoció con franqueza que “en la Fórmula 1 solo pueden estar 20 pilotos por temporada, y quien no da pie con bola, simplemente no puede estar en la competencia”.