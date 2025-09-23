Franco Mastantuono se refirió al Balón de Oro que perdió Lamine Yamal: tajante mensaje

Tras el Levante vs. Real Madrid, que ganó la ‘casa blanca’ por 4 a 1, el argentino Franco Mastantuono se refirió a la gala del Balón de Oro 2025. Felicitó a Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona, por su segundo lugar.

Luego, mandó un tajante mensaje y dijo que él no se compara con nadie. Señaló que simplemente juega para el equipo y que esto es lo que termina llevando a lo individual.

"Felicito a Lamine Yamal por el segundo puesto en el Balón de Oro. Es un gran jugador. Yo trato de no compararme con nadie, sino de jugar para el equipo, que es lo que después lleva a lo individual".



Más del Real: palabras de Alonso tras el triunfo

“Estamos en fase de crecimiento todavía, de construcción. Todavía queda mucho por recorrer, pero creo que sí que estamos construyendo una base sólida para ser competitivos en Liga, en Champions, en Copa, en todo lo que tenemos”, subrayó Alonso en rueda de prensa tras el encuentro en el Ciutat de València.

En este sentido, recalcó la importancia de que en este momento “muchos jugadores se sienten conectados e importantes”.

“Eso es muy importante, pero queda por mejorar, cosas de hoy incluso que podemos hacer mejor. El camino es bueno, no solo por resultados, sino también por la forma de hacer las cosas. Y hay que seguir, no hay que parar, esto solo es un inicio y queremos seguir compitiendo bien”, recalcó.

Xabi dejó claro que no estaba pensando todavía en el derbi. “Acabamos de terminar el partido. Estaba solo pensando en el del Levante, de dónde veníamos, hacia dónde vamos, y a partir de mañana ya pensaré en el derbi evidentemente”, remarcó.

El preparador madridista celebró “un partido muy completo del equipo, de todos”, y, “por supuesto” de un Vinícius Jr que tuvo “una actuación decisiva y muy importante”, mientras que sobre el cambio de sistema, con tres centrales, reconoció que “tener jugadores de calidad facilita mucho y tener jugadores que prácticamente con poco entrenamiento entienden la idea” le ayuda a que la adaptación sea rápida.

“Tenemos jugadores flexibles, que no solo pueden jugar de una manera, sino que pueden jugar de diferentes, incluso en diferentes posiciones. Creíamos que era lo oportuno, por donde veníamos, porque algunos jugadores sí que tenían que descansar, sobre todo el caso de Militao y de Carvajal”, añadió al respecto.