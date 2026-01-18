Frenada en seco para Medellín y Deportivo Cali en la fecha 1 de la Liga BetPlay: Pasto y Jaguares sorprenden

Tiene continuidad la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-l. Este domingo, 18 de enero, son cuatro los compromisos que se llevan a cabo por la jornada en mención. Tan solo bastaron dos para tener sorpresas.
Primero fue Deportivo Pasto contra Medellín, a partir de las 2:00 p.m. en el estadio Departamental Libertad. Los volcánicos dieron el golpe y vencieron 1-0 al poderoso, tras un gol de Andrey Estupiñán desde el tiro pinal (52′).
🌋¡DEPORTIVO PASTO ARRANCÓ CON VICTORIA EN #LALIGAXWIN!🔥— Win Sports (@WinSportsTV) January 18, 2026
Con gol de Andrey Estupiñán, el conjunto volcánico superó por la mínima diferencia a Medellín en la primera jornada y se llevó lo tres puntos. pic.twitter.com/WaOXVUvF0P
Luego, desde las 4:10 p.m., Deportivo Cali visitó en Montería al recién ascendido Jaguares de Córdoba. ¿Cómo acabó? Con triunfo felino de 1-0, tras un golazo de media distancia obra de Cristian Álvarez, a los 70′.
¡JAGUARES FC REGRESÓ A PRIMERA DIVISIÓN POR TODO LO ALTO! #LALIGAxWIN 🔵🐆🔥— Win Sports (@WinSportsTV) January 18, 2026
⚽Con un golazo de Cristian 'Jopito' Álvarez el 'Felino' ganó 1-0 ante Deportivo Cali. 🔝 pic.twitter.com/WswTMZzo2f
¿Qué partidos faltan por jugar en la fecha 1 de la Liga BetPlay?
Aún faltan cuatro partidos de esta primera fecha de la Liga BetPlay 2026-l. Están divididos de la siguiente forma:
Domingo 18 de enero de 2026
4:10 p.m. Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima
8:30 p.m. Independiente Santa Fe vs. Águilas Doradas
Lunes 19 de enero de 2026
4:00 p.m. Cúcuta vs. Once Caldas
Resultados en lo que va de la fecha 1
- Deportivo Pereira 0 - 2 Llaneros
- Fortaleza 1 - 0 Alianza FC
- América de Cali 3 - 0 Internacional de Bogotá
- Atlético Nacional 4 - 0 Boyacá Chicó
- Atlético Bucaramanga 2 - 1 Millonarios
- Deportivo Pasto 1 - 0 Medellín
- Jaguares 1 - 0 Deportivo Cali
Tabla de posiciones parcial en Liga BetPlay
Con sus importantes triunfos, Pasto y Jaguares arrancan con pie derecho en esta Liga BetPlay 2026-l. Alcanzan a los otros cuatro equipos que ya habían jugado y ganado, o sea Llaneros, Fortaleza, América, Nacional y Bucaramanga.
Hasta el momento, con siete de diez partidos jugados en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-l, todos han tenido un ganador. No se registran empates y eso hace que la paridad en la tabla sea evidente.
De momento, Atlético Nacional lidera la tabla de posiciones en Liga BetPlay con 3 puntos y +4 en diferencia de gol. De ahí para abajo, todos sus perseguidores tienen las mismas tres unidades, pero menor diferencia de gol:
Con el pasar de las jornadas, la tabla de posiciones tendrá más movimiento y las casillas irán sufriendo modificaciones.