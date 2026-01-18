Deportes

Frenada en seco para Medellín y Deportivo Cali en la fecha 1 de la Liga BetPlay: Pasto y Jaguares sorprenden

Ni Cali ni Medellín pudieron contra sus rivales en el debut de la Liga BetPlay 2026-l.

Redacción Deportes
19 de enero de 2026, 12:49 a. m.
Cali perdió con Jaguares y Pasto venció a Medellín: Liga BetPlay 2026-l fecha 1.
Cali perdió con Jaguares y Pasto venció a Medellín: Liga BetPlay 2026-l fecha 1. Foto: Izq: Colprensa - Andrés López / Der: Dimayor oficial (X: @Dimayor - API)

Tiene continuidad la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-l. Este domingo, 18 de enero, son cuatro los compromisos que se llevan a cabo por la jornada en mención. Tan solo bastaron dos para tener sorpresas.

Primero fue Deportivo Pasto contra Medellín, a partir de las 2:00 p.m. en el estadio Departamental Libertad. Los volcánicos dieron el golpe y vencieron 1-0 al poderoso, tras un gol de Andrey Estupiñán desde el tiro pinal (52′).

Luego, desde las 4:10 p.m., Deportivo Cali visitó en Montería al recién ascendido Jaguares de Córdoba. ¿Cómo acabó? Con triunfo felino de 1-0, tras un golazo de media distancia obra de Cristian Álvarez, a los 70′.

¿Qué partidos faltan por jugar en la fecha 1 de la Liga BetPlay?

Aún faltan cuatro partidos de esta primera fecha de la Liga BetPlay 2026-l. Están divididos de la siguiente forma:

Domingo 18 de enero de 2026

4:10 p.m. Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima

8:30 p.m. Independiente Santa Fe vs. Águilas Doradas

Lunes 19 de enero de 2026

4:00 p.m. Cúcuta vs. Once Caldas

Resultados en lo que va de la fecha 1

  • Deportivo Pereira 0 - 2 Llaneros
  • Fortaleza 1 - 0 Alianza FC
  • América de Cali 3 - 0 Internacional de Bogotá
  • Atlético Nacional 4 - 0 Boyacá Chicó
  • Atlético Bucaramanga 2 - 1 Millonarios
  • Deportivo Pasto 1 - 0 Medellín
  • Jaguares 1 - 0 Deportivo Cali

Tabla de posiciones parcial en Liga BetPlay

Con sus importantes triunfos, Pasto y Jaguares arrancan con pie derecho en esta Liga BetPlay 2026-l. Alcanzan a los otros cuatro equipos que ya habían jugado y ganado, o sea Llaneros, Fortaleza, América, Nacional y Bucaramanga.

Hasta el momento, con siete de diez partidos jugados en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-l, todos han tenido un ganador. No se registran empates y eso hace que la paridad en la tabla sea evidente.

De momento, Atlético Nacional lidera la tabla de posiciones en Liga BetPlay con 3 puntos y +4 en diferencia de gol. De ahí para abajo, todos sus perseguidores tienen las mismas tres unidades, pero menor diferencia de gol:

Con el pasar de las jornadas, la tabla de posiciones tendrá más movimiento y las casillas irán sufriendo modificaciones.

