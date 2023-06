Fuad Char busca arrasar con fichajes para Junior; van por dos figuras de Santa Fe y Águilas Doradas

No cabe duda que el Junior de Barranquilla es uno de los equipos que siempre anima el mercado de fichajes en el fútbol colombiano. Durante los últimos años, el club tiburón ha dado golpes sobre la mesa con grandes contrataciones, para así conformar una nómina de lujo.

El segundo semestre de este 2023, no será la excepción, pues desde su directiva ya se han movido para traer refuerzos de alto calibre. Como ya se ha conocido, en las últimas horas, Junior confirmó la llegada del portero Santiago Mele, arquero que reemplazará a Sebastián Viera, además de Emanuel Olivera, defensor que ya sabe lo que es salir campeón en el fútbol colombiano.

Estos dos se sumaron a la llegada del delantero Pablo Rojas, quien fue el primer nombre en la lista de refuerzos para la siguiente temporada.

Santiago Mele llegó a Junior por un año. - Foto: Junior Club SA

Ahora bien, Junior no se conforma con esos refuerzos, pues este jueves, el máximo accionista del club, Fuad Char, confirmó que van por otras dos figuras del balompié local y, que de confirmarse, serían golpes de autoridad.

En charla con el diario El Heraldo, Char aseguró que José Enamorado, reciente figura de Santa Fe, y Jeison Quiñones, de Águilas Doradas, están en la órbita del club para ser contratados.

“Sí, es una posibilidad. Santa Fe tiene tiempo hasta mañana 30 de junio. Eso es lo que hemos venido conversando con Cartagena. Yo he conversado mucho con Helmut sobre ese tema. Hay que esperar que pase el día 30, y que Santa Fe no ponga los 500 mil dólares de opción de compra”, dijo sobre el 10 del equipo cardenal, que aún no ha arreglado su renovación.

José Enamorado es el heredero de la camiseta '10' en Santa Fe - Foto: Prensa Santa Fe

Por su parte, sobre el tema de Jeison Quiñones, uno de los mejores defensores del FPC, también habló y aseguró que se encuentra en charlas con el presidente de Águilas. “No está cerca ni lejos, estamos ahí. Estamos haciendo una propuesta y esperemos que nos la acepten”, agregó.

Quiñones ha entrado en el radar del Junior, luego que se confirmara que Víctor Moreno, hombre que tenía todo listo para llegar, se cayera tras no pasar los exámenes médicos. “Moreno tiene un problema físico. Vamos a buscar otro, hace falta. Yo pensaba que además de Moreno y Olivera, necesitábamos otro. Ese grupo ahí falta tenerlo bien”, sentenció.

Víctor Moreno peleando balón con rival de Nacional - Foto: AFP

Bajo ese orden de ideas, Moreno deberá regresar al Independiente Medellín, club con el que se había hecho cierto negocio para el pase de Bryan León.

Finalmente, Char también puso fin a uno de los rumores que han hecho eco en las últimas horas, y es la llegada de Yeison Gordillo. Los rumores en redes sociales apuntaron a que el club podría repatriar el jugador que actualmente milita en Argentina, sin embargo, el empresario fue claro.

“No sabía nada de eso, lo he escuchado por ahí en las redes, pero no. Aunque sí estamos buscando otro jugador en esa posición”, dijo.

Por lo pronto, el mercado de fichajes en el fútbol colombiano tiene hasta el mes de julio, donde se iniciará el segundo torneo. El club barranquillero tendrá el debut contra Águilas Doradas, equipo que estrenará técnico tras la salida de Lucas González al América.