Fue verdugo de la Selección Colombia y ahora su fichaje desencadenó durísima sanción de la FIFA en Brasil

La FIFA dio su veredicto y colocó drástica sanción en Brasil, luego del fichaje de un jugador argentino, verdugo de la Selección Colombia.

William Horacio Perilla Gamboa

1 de enero de 2026, 12:27 a. m.
Dos jugadores argentinos celebran el gol a Colombia en junio de 2025. Foto: Getty Images

Una prohibición de realizar fichajes para el Botafogo de Brasil entró en vigencia tras el veredicto de la FIFA. Todo tiene que ver por millonarios deudas tras un fichaje en el 2024. El jugador era proveniente del Atlanta United de la MLS, mismo equipo que escaló la queja ante la entidad mundial.

El jugador en común es Thiago Almada, de 24 años años de edad, campeón del Mundial Qatar 2022 con la Selección Argentina y además se vistió de verdugo de Colombia en Buenos Aires, en aquel compromiso del 10 de junio de 2025 cuando era victoria 1-0 con gol de Luis Díaz.

Thiago Almada apareció al minuto 81 para darle el agónico empate a Argentina en el Más Monumental, que deambulaba en la cancha con un jugador menos por la expulsión de Enzo Fernández al 70’. Esa anotación condenó a Colombia, en una de las peores presentaciones de los argentinos en las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026.

Almada integró el plantel del Botafogo cuando el club de Río de Janeiro ganó el Brasileirão y la Copa Libertadores en el 2024. Apenas celebró, fue cedido al Olympique de Lyon de Francia y definitivamente vendido al Atlético de Madrid, su actual club, en el mercado anterior.

La sanción de la FIFA al Botafogo por Thiago Almada

Ante reclamos del Atlanta United por el pago pendiente de 21 millones de dólares, correspondientes al fichaje de Thiago Almada, FIFA reportó la prohibición de nuevas contrataciones para el equipo brasileño en las próximas tres ventanas de transferencias.

Dos jugadores argentinos celebran el gol a Colombia en junio de 2025. Foto: Getty Images

Sobre la medianoche del martes (30 de diciembre), en un comunicado de prensa, Botafogo informó negociaciones con el equipo estadounidense para buscar un acuerdo.

“Las conversaciones fueron pausadas por el receso de fin de año y serán retomadas en breve”, apuntó Botafogo.

Asimismo, desde Río informaron que esperan tener el tema resuelto lo más pronto posible, al menos para la próxima ventana de transferencias. “El club será muy activo en la contratación de jugadores en enero de 2026″, agregó Botafogo.

El grupo empresarial de Botafogo en la mira

Con su propietario estadounidense John Textor en el ojo del huracán, el Botafogo enfrenta dificultades económicas derivadas de la crisis financiera que estuvo a punto de costarle al Lyon el descenso en Francia la temporada pasada.

Botafogo y Lyon pertenecen a la trasnacional de clubes Eagle Football Holdings y están enzarzados en disputas judiciales por deudas. A raíz de la crisis, Textor fue apartado de la directiva del equipo francés.

Cabe recordar que el Botafogo fue comprado en 2022 por el magnate norteamericano y está en un proceso de reestructuración. El 22 de diciembre anunció al argentino Martín Anselmi como entrenador tras la salida del italiano Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.

