“Fuera de contexto”: campeón del mundo defendió a Cristiano Ronaldo ante polémica previo a Qatar 2022

Cristiano Ronaldo está ad portas de disputar su quinta Copa del Mundo, a la que llega en medio de una gran polémica por sus fuertes declaraciones contra el Manchester United y el técnico Erik ten Hag. Pese tener varios detractores, hay quienes aún lo apoyan antes del inicio del Mundoal de Qatar 2022.

Aunque se pensó que su continuidad en el club inglés sería fundamental en el naciente proyecto del entrenador neerlandés, con el pasar de los días el atacante de 37 años perdió protagonismo. Cerca de la mitad de la temporada europea, todo indica que la relación entre el astro portugués y Ten Hag está totalmente rota.

En conversación con el periodista Piers Morgan, CR7 se refirió sin tapujos sobre su relación con el entrenador del club: “No le tengo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto”.

Además, dijo que se siente “traicionado” porque lo han “convertido en la oveja negra”. Pero el problema no es “solo el entrenador”, pues “hay dos o tres” personas que lo “quieren fuera del club”.

Después de conocerse esas declaraciones del astro portugués, un exfutbolista brasileño salió a defenderlo. Se trata de Gilberto Silva, quien fue campeón del mundo con la selección de Brasil en 2002.

“Veo sobre todo a un ser humano, que tiene sus problemas, sus dificultades, pero que no es percibido como los demás”, declaró el antiguo defensa en una rueda de prensa organizada por la liga portuguesa en la ciudad de Oporto.

Cabe recordar que el Manchester United anunció el viernes que había tomado “medidas pertinentes” como respuesta a las críticas del atacante luso contra su técnico.

“Todo lo que hace Cristiano (Ronaldo) y lo que dice no siempre se divulga de la manera correcta, hay una dimensión fuera de contexto”, prosiguió Gilberto Silva.

“Tengo una gran admiración por él. Ha obtenido resultados por su personalidad, trabajo, dedicación, y su enorme fuerza mental. Es un gran ejemplo, merece ser respetado por ello”, subrayó el exjugador del Arsenal.

Interrogado sobre las selecciones favoritas a ganar el Mundial de Catar que comienza el domingo, Gilberto Silva ve a cuatro equipos candidatos para la victoria final.

“Espero una final Brasil-Portugal, las dos selecciones me parecen listas y bien armadas en el plano individual. Son dos grandes equipos con entrenadores competentes. También están Francia, vigente campeona, y Argentina, que está en forma”, pronosticó.

En lo deportivo, la selección de Portugal debutará en el Mundial de Qatar 2022 el jueves 24 de noviembre ante Ghana, después se medirá a Uruguay el 28 del mismo mes y cerrará la fase de grupos contra Corea del Sur el 2 de diciembre.

Fase de grupos - Catar 2022

Grupo A: Catar, Ecuador, Senegal y Países Bajos.

Grupo B : Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales.

Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia.

Grupo D: Francia, Australia, Dinamarca y Túnez.

Grupo E: España, Costa Rica, Alemania y Japón.

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia.

Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún.

Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur.

Calendario de la competición

Del domingo 20 al jueves 24 de noviembre: primera jornada de la fase de grupos.

Del viernes 25 al lunes 28 de noviembre: segunda jornada de la fase de grupos.

Del martes 29 de noviembre al viernes 2 de diciembre: tercera jornada de la fase de grupos.

Del sábado 3 al martes 6 de diciembre: octavos de final.

Viernes 9 y sábado 10 de diciembre: cuartos de final.

Martes 13 y miércoles 14 de diciembre: semifinales.

Sábado 17 de diciembre: partido por la tercera plaza.

Domingo 18 de diciembre: final de la Copa del Mundo.

*Con información de AFP.