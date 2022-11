Lo que faltaba: Cristiano Ronaldo le hace fuerza a otro equipo para que gane la Premier League

Cristiano Ronaldo está ad portas de disputar su quinta Copa del Mundo, a la cual no llega del todo bien en salud y posiblemente tampoco con tranquilidad en su cabeza. Y es que, antes de vincularse a la concentración de Portugal, dejó unas picantes declaraciones sobre el entorno del Manchester United y generó una gran polémica de cara al Mundial de Qatar 2022.

Al no conseguir su salida del United, equipo del que habría querido irse antes del inicio de la temporada porque no tenía participación en Champions League, el astro luso se vio obligado a cumplir con sus obligaciones deportivas.

Aunque se pensó que su continuidad sería fundamental en el naciente proyecto del técnico neerlandés, con el pasar de los días el atacante de 37 años sigue perdiendo protagonismo. Cerca de la mitad de la temporada europea, todo indica que la relación entre el astro portugués y Ten Hag está totalmente rota.

Es más, en cada partido del primer semestre de la temporada, se evidenció que Cristiano Ronaldo no tiene un lugar fijo en la formación titular del Manchester United, yendo constantemente al banco de suplentes. Ahora, sus declaraciones dejan entrever que hay una crisis en el camerino del club inglés, que se suma a los problemas que ya había tenido con su entrenador Erik ten Hag.

En conversación con el periodista Piers Morgan, CR7 se refirió sin tapujos sobre su relación con el entrenador del club: “No le tengo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto”.

Además, dijo que se siente “traicionado” porque lo han “convertido en la oveja negra”. Pero el problema no es “solo el entrenador”, pues “hay dos o tres” personas que lo “quieren fuera del club”.

Esta entrevista fue revelada al público en varias partes, en el más reciente dejó entrever que apoya a otro equipo en el camino al título de la Premier League. Aunque su deber es velar por los objetivos del Manchester United, el astro portugués no tuvo problema en decir que sigue de cerca a otra escuadra.

Eso sí, dejó claro que el United es “primero”, pero si no consigue escalar a la primera posiciones para pelear el título de liga, “Arsenal es un equipo” al que le “gusta ver jugar”.

Además, se despachó en elogios hacia el actual líder de la Premier League con 37 puntos, cinco más que su perseguidor el Manchester City y 11 de diferencia con el Manchester United, que es quinto.

“Me gusta el equipo. Me gusta el entrenador (Mikel Arteta). Creo que tienen un buen equipo. Y si el Manchester United no gana la Premier League, estaré feliz si lo hace el Arsenal”, expresó.

De cara al inicio del Mundial de Qatar 2022, a los problemas que tiene con el Manchester United, equipo que tomaría acciones legales para terminar su contrato, ahora se suma una gastritis que no le permitió jugar el jueves en el amistoso ante Nigeria, duelo que los lusos ganaron con tranquilidad cuatro goles a cero.

La selección de Portugal debutará, en Qatar 2022, el 24 de noviembre ante Ghana, después se medirá a Uruguay el 28 del mismo mes y cerrará la fase de grupos contra Corea del Sur el 2 de diciembre.