Furia total con Néstor Lorenzo; este es el jugador que renunciaría a la Selección Colombia antes de las Eliminatorias

Desde su llegada al banquillo de la Selección Colombia, el profesor Néstor Lorenzo, quien fue Asistente Técnico en la era José Pekerman, no ha perdido un solo compromiso. A pesar de que los partidos que se han jugado han sido amistosos, el hecho de no ser derrotado es un ítem que llena de confianza al argentino y a su grupo de trabajo.

Y es que además de no perder, el equipo de Lorenzo cada vez juega un mejor fútbol. A los futbolistas se les ve con confianza y un gran entendimiento dentro y fuera del terreno de juego. Sin lugar a dudas, de a poco se consolida una familia que puede darle muchas alegrías al pueblo colombiano.

Sin embargo, hay un aspecto que ha causado una gran incomodad entre algunos sectores de la prensa y varios futbolistas colombianos que militan en el extranjero. Se trata de la no convocatoria, en ninguna fecha Fifa, de algunos jugadores.

Néstor Lorenzo. - Foto: FCF

Uno de ellos es el delantero cafetero Jhon Córdoba, el cual tiene 30 años y milita en la actualidad en el FC Krasnodar de la liga rusa. A pesar de que el atacante ha tenido grandes presentaciones con su club, Lorenzo aún no lo ha convocado.

Esto, claramente, ha generado un malestar en el futbolista. Incluso, en una entrevista con Antena 2, Córdoba dijo que se sigue preparando para estar en la Selección, pero que si Néstor no lo llama es por alguna razón.

“He venido trabajando para un llamado, pero no se da. No he tenido ningún acercamiento, nunca me han llamado. Sus motivos y razones tendrán”, manifestó sin tapujos el centro delantero.

Por esto, según la plataforma digital El Futbolero Colombia, Jhon Córdoba renunciaría a la posibilidad de esta con la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas.

Palabras de Lorenzo después del último amistoso de la Selección

Después de ganarle a Alemania en las más reciente fecha de amistosos Fifa, Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa y dijo lo siguiente:

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia de mayores - Foto: FCF

Un triunfo histórico. “Fue el triunfo más trascendente por el rival, en su casa y con la calidad de sus jugadores del plantel. Hoy presentó el equipo ideal de lo que traía. Por la categoría del rival, es la victoria más trascendente. Habíamos dicho que teníamos que dar lo mejor para pelear de igual a igual en su casa. Los jugadores dieron un ‘plus’, se mejoró la actuación del partido anterior y estuvimos a la altura. Ganamos bien”.

La presentación de Alemania. “Lo imaginamos de muchas formas. Nos sorprendió el inicio cuando vimos la formación. Pensamos que iban a cambiar el sistema. Tienen jugadores con mucha calidad y que manejan bien el cambio de sistema. Pero todo va con la actitud y la calidad de nuestros muchachos, y el creer que podían ganar este partido. Sin esa entrega que tuvieron, cualquier sistema táctico te supera”.

Está invicto. “Vamos bien más allá de los resultados. Falta lo más importante, esto fue un primer paso. Un año de agradecimiento a la confianza y entrega de los jugadores, de creer en un proyecto, pero todavía no arrancamos. Arrancaremos en septiembre por los puntos y sabemos que no va a ser fácil lo que se viene”.

Sobre Rafael Santos Borré. “Es un delantero que entiende el juego, que sabe presionar, sabe ir al espacio, tirarse atrás. Le dije ‘hiciste un partidazo, te fato el gol’. Se lo merecía. La Selección cuenta con muchos jugadores de calidad, algunos que no vinieron también están en la mira, pero Rafa nos da mucho desde el juego y la entrega”.