Futbolista ucraniano pensó en tomar las armas para defender a su país de la invasión rusa

El centrocampista ucraniano del Girondins de Burdeos Danylo Ignatenko, que pudo unirse con una parte de su familia los últimos días, reconoció este viernes “haber pensado” en tomar las armas para defender su país contra la invasión rusa.

“Por supuesto que pensé en ello”, dijo. “Si hubiera pensado que eso habría ayudado a mi país, lo habría hecho, pero por desgracia esta situación va a durar un tiempo y lo mejor que puedo hacer es seguir jugando al fútbol”, añadió el jugador de 24 años cedido por el Shakhtar Donetsk.

“Trato de no ver las noticias, me concentro en el fútbol”, confesó. Ignatenko admite haber considerado seguir el ejemplo del campeón del mundo de boxeo en pesos pesados Oleksandr Usyk y del entrenador del Sheriff Tiraspol Yurit Vernydub y regresar para combatir.

El centrocampista se vino abajo entre lágrimas durante un entrenamiento hace dos semanas, cuando comenzó la invasión por parte de Rusia.

No obstante, su moral remontó gracias a la ayuda del Burdeos para sacar a parte de su familia de Ucrania. Sus familiares se encuentran ahora viviendo con el jugador.

Ignatenko cumplirá 25 años el domingo, fecha en la que espera cumplir un “sueño de niño”, jugando en el Parque de los Príncipes contra el París Saint-Germain, que entre semana sufrió un nuevo golpe en la Champions League al caer en los octavos de final ante el Real Madrid.

En cuanto a su presente deportivo, Danylo Ignatenko ha disputado en Francia un total de 37 minutos en tres partidos por la liga francesa. Cabe recordar que llegó al Girondins de Burdeos en el pasado mercado de fichajes proveniente del Dnipro-1, donde disputó en media temporada 14 encuentros en la liga ucraniana, 11 de ellos como titular, y marcó tres goles.

El mensaje de tenistas ucraniana

La joven tenista ucraniana Marta Kostyuk arremetió el jueves contra la respuesta del mundo del tenis a la invasión rusa de su país, afirmando que los llamamientos a la paz tampoco son suficientes ante la gravedad de la situación.

A sus 19 años, Kostyuk avanzó el jueves a la segunda ronda del torneo de Indian Wells (California) con un triunfo por 6-7 (5/7), 7-6 (8/6) y 7-5 sobre la belga Maryna Zanevska, nacida también en Ucrania.

Tras el juego, en el que salvó dos puntos de partido, Kostyuk reveló que se llegó a plantear no jugar a causa del impacto emocional de la invasión rusa sobre su país.

“Honestamente, en el estado mental en el que me encuentro, fue muy duro salir a la cancha”, afirmó la número 54 del ranking mundial. “No sabía qué esperar de mí misma, no sabía qué esperar de mi cuerpo. Cuando me levanté esta mañana pensé: ‘No voy a hacerlo, no puedo ganar”.

“Mi principal objetivo era luchar y luché. Cada lucha como pueda”, afirmó. “Mi trabajo es jugar al tenis y ésta es la mayor manera en que puedo ayudar en la situación actual”.

Kostyuk y Zanevska, quien nació en la ciudad ucraniana de Odesa pero representa a Bélgica desde 2016, intercambiaron un largo abrazo tras el partido.

“Sus padres están en Ucrania. Ellos están en una zona más tranquila, pero todo el mundo tiene miedo”, dijo Kostyuk. “Le dije que había jugado increíble y que todo va a estar bien. Nuestros padres van a estar bien”.

Con información de la AFP.