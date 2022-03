Camila Osorio no pudo aguantar y se retiró del Indian Wells, ¿cuál fue la razón?

La joven tenista colombiana Camila Osorio se retiró este jueves del torneo de Indian Wells por problemas físicos cuando caía 6-4 y 5-0 ante la bielorrusa Aliaksandra Sasnóvich.

La jugadora de Cúcuta, de 20 años, disputó la primera ronda en Indian Wells (California) apenas cuatro días después de su participación en el Abierto WTA de Monterrey, donde cayó el domingo en la final ante la canadiense Leylah Fernández.

Osorio, número 35 del ranking mundial, plantó cara a Sasnóvich (59º) en un disputado primer set que se llevó la bielorrusa con un acelerón final.

En la segunda manga, Osorio, que jugó con un fuerte vendaje en su muslo derecho, tuvo problemas para seguir el ritmo de su rival y, con 5-0 en contra, decidió retirarse con una hora y 3 minutos de juego disputado.

El domingo, Osorio sufrió una dramática derrota ante Fernández en una final de casi tres horas de duración en la definición del torneo en Monterrey, en la que desperdició cinco pelotas de partido.

Por su parte, Sasnóvich, de 27 años, enfrentará en la segunda ronda a la checa Petra Kvitová, ganadora de dos títulos de Grand Slam y actualmente en el puesto 31 del ranking WTA.

Entre las mejores del mundo

A pesar de la tristeza por no conseguir su segundo título como profesional, después del que logró en Bogotá el año pasado, la colombiana recibió el lunes pasado la buena noticia de escalar nueve lugares en el ranking WTA.

Osorio Serrano ahora se ubica en la posición número 35 del mundo, con 1.354 puntos, cerca de tenistas de experiencia como la francesa Alize Cornet (34), la checa Petra Kvitova (31) y la rumana Simona Halep (26), quién fue número 1 del mundo en octubre de 2017.

Aún con el título del Abierto de Monterrey, Leylah Fernández se mantiene en la posición 21° del ranking, con grandes expectativas de seguir escalando cuando lleguen los grandes torneos de esta temporada.

Una semana positiva, se dio todo, seguimos estamos empezando ♥️💪🏻 gracias a todos por su apoyo, bendiciones 🔜 Indian Wells 😊 pic.twitter.com/ZFhwZOU1CV — Camila Osorio (@CamiOsorioTenis) March 7, 2022

El liderato del ranking sigue en manos de la australiana Asleigh Barty, campeona del Australian Open 2022, que recientemente renunció a disputar Indian Wells y el Abierto de Miami por problemas físicos que no le han permitido entrenar al 100 %. “Desafortunadamente mi cuerpo no se ha recuperado de la manera que había esperado después del Abierto de Australia. No creo que esté en el nivel necesario para ganar esos eventos y como resultado he decidido retirarme de ambos torneos”, expresó a través de un comunicado.

Osaka triunfal en Indian Wells

Sobreponiéndose a un set en contra y al fuerte viento, la tenista japonesa Naomi Osaka se estrenó este jueves en el torneo de Indian Wells con un triunfo frente a la estadounidense Sloane Stephens.

Osaka perdió la primera manga por 3-6 pero se rehízo con parciales de 6-1 y 6-2 en una hora y 53 minutos de juego en la pista central de Indian Wells (California).

El choque entre Osaka, ganadora de cuatro torneos de Grand Slam, y Stephens, campeona del Abierto de Estados Unidos de 2017, fue el primer duelo de envergadura de Indian Wells, segundo torneo de categoría WTA 1000 de la temporada.

Con información de la AFP.