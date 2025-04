Kevin de Bruyne sacudió a la Premier League, luego de anunciar que no continúa en el Manchester City para la próxima temporada.

Arne Slot reprobó polémica jugada de Luis Díaz y lanzó su veredicto: “No me gusta”

Contexto: Arne Slot reprobó polémica jugada de Luis Díaz y lanzó su veredicto: “No me gusta”

San Diego FC fue relacionado hace poco con el volante belga, sin embargo, las negociaciones no habrían avanzado. KDB tiene uno de los salarios más altos del Manchester City, razón por la que necesita de una inversión multimillonaria para desembarcar en Estados Unidos.

“Si bien De Bruyne no alcanzará un salario similar al del jugador mejor pagado de la liga, Lionel Messi (20 millones de dólares), fuentes creen que cualquier acuerdo podría terminar en una cifra cercana a la de Sergio Busquets (8 millones de dólares) y Lorenzo Insigne (15 millones de dólares)”, apunta GiveMeSport .

Así fue la despedida de KDB

View this post on Instagram

“El fútbol me condujo a todos ustedes y a esta ciudad persiguiendo mi sueño, sin saber que esta etapa cambiaría mi vida. Esta ciudad, este club, esta gente... me lo dieron todo. ¡No tuve más remedio que devolverlo todo! ¿Y adivinen qué? ¡Lo ganamos todo! Pero, nos guste o no, es hora de despedirnos”, indicó.