Garrafal error de Jorge Soto en Sudamericana: video de insólito gol al América es tendencia

El video del tanto como, era de esperarse, no tardó en hacerse tendencia a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes Twitter.

Los hinchas del América de Cali presentes en el estadio Olímpico Pascual Guerrero quedaron en un rotundo silencio. No podían creer el garrafal error de Soto.

Antes de este tanto, cabe mencionar, la pelota tocó la meno de un jugador de Racing de Montevideo. Sin embargo, por ser una mano accidental, el gol no fue anulado.

“El gol de Racing (U) vs América es legal más allá de la mano. Y es que la mano es completamente accidental, el jugador va de espalda caminando y el balón le impacta. Al no ser una mano de inmediatez (del autor del gol) puede darse como válida ”, se indicó sobre todo en la cuenta de X El Var Central .

Huracán pasó de manera directa a los octavos de final del certamen. “En el estadio Tomás Adolfo Ducó, Huracán le ganó 1-0 al Corinthians por la fecha 6 del grupo C de la Copa Sudamericana. El único gol lo convirtió Franco Watson a los 2´ del complemento y el Globo avanzó como primero de su zona a los octavos de final del torneo. Por otro lado, el Timao quedó eliminado, ya que el América de Cali igualó 1-1 sobre el final ante Racing de Uruguay . Los dirigidos por Frank Darío Kudelka tienen en su horizonte la final del Torneo Apertura 2025, este domingo ante Platense", reseñó el medio TyC Sports .

“Huracán jugó un partido pensando en otro. Los hinchas fueron a alentar a un partido pensando en otro. A la espera de que no sucediera un desastre para asegurarse el pasaje a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el equipo enfrentó a Corinthians en Parque Patricios pensando en Santiago del Estero. La victoria por el cierre del Grupo C no fue más que una excusa para seguir estirando su buen momento y continuar levantando la efervescencia de cara a la final del Apertura contra Platense”, escribió, por su lado, Diario Olé.