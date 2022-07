Gerardo Pelusso ve jerarquía en la Selección Colombia Femenina de cara a la final de la Copa América

La Selección Colombia Femenina ha unido en los últimos días al país producto de su gran actuación en la Copa América que se disputa por estos días en territorio colombiano y que tiene a tan solo 90 minutos al equipo de Nelson Abadía para alzarse con el trofeo de la competencia, juego final que afrontarán el próximo sábado -30 de julio- ante la súper favorita, Brasil.

El seleccionado nacional ante Argentina, en las semifinales, fue superior en el juego, se llevó a su rival en el trámite general del partido y solo pecó en la definición, sin embargo, Linda Caicedo sacó su magia para entregarle el triunfo por 1-0 y dio el tiquete al duelo más importante, sumado a la clasificación de las colombianas la próxima Copa Mundo de Nueva Zelanda y los Juegos Olímpicos de París.

La Tricolor femenina logró el Bucaramanga dos de los tres objetivos que anhela en la competencia. - Foto: FCF

Ahora, se viene lo que podría poner la cereza al pastel: el compromiso ante las brasileras que de terminar en victoria daría por sentado que el nivel del balompié femenino nacional es una realidad muy positiva para el país. Entre las múltiples figuras que está expectante de uno de los dos juegos que le restan al campeonato, está el ex entrenador de Independiente Santa Fe, Gerardo Pelusso, quien salió campeón con el equipo ‘cardenal’ del único título de Copa Sudamericana con el que cuenta el fútbol colombiano, es por esto que es voz autorizada para hablar sobre el combinado nacional femenino y ha sido el medio AS Colombia quien en el cubrimiento del certamen pudo recopilar varios testimonios importantes de cara al Colombia vs. Brasil del próximo fin de semana.

“Es un partido complicado. Está jugando en casa, hay mucha euforia, hay una transmisión de energía muy grande porque la gente esta entusiasmada, acá en Bucaramanga se está notando eso. Las entradas están prácticamente agotadas para el sábado y eso influye en cualquier parte del mundo, ser local, jugar con tu gente. Además, tener el respaldo de un buen equipo, si no tienes buenas jugadoras por más que te llenen el estadio es difícil ganar, pero Colombia tiene un gran equipo también”, sentenció el uruguayo antes del partido por el título.

👀👉 Gerardo Pelusso, quién acompaña las acciones de la Copa América Femenina como parte del Grupo de Estudio Técnico de la Conmebol, habló sobre la Selección Colombia

🗣️ “Colombia Femenina tiene jerarquía”https://t.co/N4bW0qujJ9 — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) July 27, 2022

Sobre las virtudes del equipo de Abadía, habló así: “El punto más fuerte que tienen, para mí, es el juego ofensivo. Me parece que de mitad de cancha para arriba tienen mucho talento, tiene jugadoras creativas, contundentes, hay mucha jerarquía ahí. En el contexto general es un buen equipo, pero creo que lo mejor lo tienen de mitad de cancha para arriba”.

Por otra parte, mostró su admiración por el crecimiento del fútbol en la rama femenina: “Indudablemente el fútbol femenino está en plena expansión. Lo están viviendo aquí en Colombia donde ya hace bastante tiempo que tienen un buen nivel de fútbol femenino. Pero, yo creo que ahora se está notando más eso y bueno en todas partes se están viendo mejores partidos, mejores constituidos, más profesionalismo, más trabajo en juveniles y eso se está viendo. Fundamentalmente lo que se vislumbra hacia delante con jugadoras como es el caso de Linda Caicedo, por mencionar la más notoria, pero hay muchas jugadoras de 17, 18 y 19 años que ya juegan en la selección de mayores y se destacan. Esto quiere decir que hay talento para muchos años más”.

Para concluir, no negó el favoritismo y gran nivel de Brasil respecto a cualquier otra selección en Sudamérica: “Bueno, eso es un problema que hemos tenido toda la vida en el fútbol. Brasil nos supera en el fútbol masculino también evidentemente. Acá es mas notorio, pero justamente el crecimiento es general y tiene que venir de abajo hacia arriba con mucha más fuerza, a pesar de que Brasil con todo el potencial que tiene también está en pleno crecimiento y tiene mucho más para dar”.