Gio Urshela y su constante lucha por la tercera base

De la misma forma, llega en 2025 a los Athletics de Oakland, equipo que no ha contado con el colombiano en los últimos tres partidos, y todo parece indicar que no se le brindará una oportunidad en un futuro cercano. Puesto que el dominicano Miguel Andújar ha demostrado ser no solo un tercera base confiable, sino que también tiene un promedio de bateo superior, considerando el OPS (siglas en inglés de On-Base Plus Slugging, embasarse más slugging) de cada uno: mientras el de Andújar es de .786, el de Urshela es de .621.