Giro de Italia 2022: ¿quiénes son los ocho colombianos que participarán?

En menos de una semana estará dando inicio la edición 105 del Giro de Italia con la ausencia de varias figuras para Colombia, entre ellos Nairo Quintana y Egan Bernal, los dos principales referentes de los ‘escarabajos’ a nivel internacional.

Egan, como ya es de pleno conocimiento, se encuentra fuera de competencia tras el accidente que sufrió en enero de este año, cuando se estrelló con la parte trasera de un bus intermunicipal mientras entrenaba. Aunque su recuperación ha sido a toda velocidad, el regreso todavía tendrá que esperar, razón por la que el Ineos Grenadiers decidió confiar en la presencia de Richard Carapaz como líder.

Nairo, por su parte, esperaba hacer presencia en la carrera que ganó en 2014, sin embargo, su equipo tomó la decisión de no asistir al entender que el recorrido no se ajustaba al perfil de sus corredores. “Nuestra cita con el Giro de Italia no es para este año y tomar esa decisión no fue fácil, pero sigo convencido de que en un futuro muy cercano las rutas del Giro y la formación Arkéa-Samsic se cruzarán”, señaló el director del conjunto francés, Emmanuel Hubert.

Aunque los dos principales corredores del país no estarán en la corsa rosa, habrá buena representación con ocho corredores que ya fueron preinscritos y estarán oficializando su participación la próxima semana cuando se realice el tradicional desfile de las escuadras en la carrera que este año iniciará en territorio húngaro.

El Astana Qazaqstan Team incluirá dos nacionales en su nómina. Miguel Ángel López será el líder del equipo junto al interminable Vincenzo Nibali que regresó esta temporada. A su lado estará el español David de la Cruz y otro colombiano, Harold Tejada.

Miguel Ángel López regresó esta temporada al Astana - Foto: AFP/Luca Bettini

Otro de los equipos que también tendrá doble presencia colombiana es el Education First. Rigoberto Urán no estará, pero su lugar será cubierto por Esteban Chaves y Diego Camargo.

La lista de ocho ‘escarabajos’ es completada por Santiago Buitrago del Bahrain Victorious, Jonathan ‘Pácora’ Restrepo del Androni Giocattoli, Iván Ramiro Sosa con el Movistar Team y Fernando Gaviria, que quiere revancha en los embalajes con los colores del UAE Team Emirates.

Cronograma - Giro de Italia 2022

Etapa 1: viernes 6 de mayo. Budapest-Visegrad, 195 kms (Llana).

Etapa 2: sábado 7 de mayo. Budapest-Budapest, 9 kms contrarreloj (CRI).

Etapa 3: domingo 8 de mayo. Kaposvár-Balatonfüred, 195 kms (Llana).

Lunes 9 de mayo - día de descanso

Etapa 4: martes 10 de mayo. Avola-Etna, 169 kms (alta montaña).

Etapa 5: miércoles 11 de mayo. Catania – Messina, 172 Km (llana).

Etapa 6: jueves 12 de mayo. Palmi – Scalea, 192 kms (llana).

Etapa 7: viernes 13 de mayo. Diamante – Potenza, 198 kms (media montaña).

Etapa 8: sábado 14 de mayo. Nápoles – Nápoles, 149 kms (media montaña).

Etapa 9: domingo 15 de mayo. Isernia-Blockhaus, 187 kms (alta montaña).

Lunes 16 de mayo - día de descanso

Etapa 10: martes 17 de mayo. Pescara – Jesi, 194 kms (media montaña).

Etapa 11: miércoles 18 de mayo. Santarcangelo Di Romagna-Reggio Emilia, 201 kms (llana).

Etapa 12: jueves 19 de mayo. Parma-Génova, 202 kms (media montaña).

Etapa 13: viernes 20 de mayo. Sanremo-Cuneo, 150 kms (llana).

Etapa 14: sábado 21 de mayo. Santena-Turín, 153 kms (media montaña).

Etapa 15: domingo 22 de mayo. Rivarolo Canavese-Cogne, 177 kms (alta montaña).

Lunes 23 de mayo - día de descanso

Etapa 16: martes 24 de mayo. Salò-Aprica, 200 kms (alta montaña).

Etapa 17: miércoles 25 de mayo. Ponte di Legno-Lavarone, 165 kms (alta montaña).

Etapa 18: jueves 26 de mayo. Borgo Valsugana-Treviso, 146 kms (llana).

Etapa 19: viernes 27 de mayo. Marano Lagunare-Castelmonte, 178 kms (media montaña).

Etapa 20: sábado 28 de mayo. Belluno-Marmolada (Passo Fedaia), 167 kms (alta montaña).

Etapa 21: domingo 29 de mayo. Verona-Verona, 17,1 kms contrarreloj (CRI).