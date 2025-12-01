Suscribirse

Goretzka hizo esto y dejó tieso a Luis Díaz en el entrenamiento de Bayern Múnich: la acción generó alboroto

Mientras unos celebraban, el colombiano llevó las manos a sus rodillas en señal de derrota. Contrastes en el entrenamiento.

Redacción Deportes
1 de diciembre de 2025, 11:24 p. m.
Lo que hizo Goretzka en el entrenamiento que dejó frío a Luis Díaz.
Lo que hizo Goretzka en el entrenamiento que dejó frío a Luis Díaz. | Foto: Grande: Gety Images / Pequeña: X - @FCBayernES

Luego de la victoria de Bayern Múnich el pasado 29 de noviembre, por 3-1 ante St. Pauli (jornada 12 de Bundesliga), y que tuvo a Luis Díaz anotando un gol agónico, la cuenta oficial del cuadro bávaro descrestó al mundo entero.

Fue el 30 de noviembre, un día después del partido, donde postearon un golazo de chilena de Goretzka que terminó dejando tieso a Luis Díaz. Por el color de sus camisetas y petos, todo apunta a que eran rivales en el entrenamiento; por tanto, el colombiano quedó estático ante la obra de arte del alemán.

Video: el golazo de Goretzka que dejó tieso a Luis Díaz

En el video posteado por Bayern Múnich se ve en primer plano: Luis Díaz apenas y se agachó cuando Goretzka metió ese golazo de chilena, tal como lo describe el club en su red social. Ya cuenta con más de 3 mil reproducciones en X.

Goretzka, de 30 años, es una carta fundamental de Bayern Múnich en esta temporada. Tanto él como Luis Díaz, Harry Kane y varios nombres más, son los encargados de llevar al equipo a la gloria, no solo en Alemania, sino en toda Europa.

Luis Díaz, salvador de Bayern Múnich ante St. Pauli
Luis Díaz, salvador de Bayern Múnich ante St. Pauli | Foto: Getty Images

Luis Díaz sigue encendido

Cuando las papas queman, aparece Luis Díaz. Desde que llegó a Bayern Múnich ha hecho goles en todas las competencias, y otra vez asoma como gran salvador. Ahora fue contra el aguerrido St. Pauli en el Allianz Arena.

Fue el pasado 29 de noviembre. Corría el minuto 90+3′, el marcador iba 1-1 y parecía que Bayern Múnich iba a dejar escapar los tres puntos en casa contra un equipo que pelea el descenso. Sin embargo, Luis Díaz le solucionó el panorama al técnico Vincent Kompany y los suyos.

Titular casi inamovible, el colombiano cabeceó dentro del área tras un centro desde la derecha por parte de Kimmich. El Allianz Arena casi se viene abajo, mientras la algarabía consumía a todos los asistentes bávaros en el recinto.

Ese triunfo le permitió a Bayern Múnich seguir como líder indiscutible de la Bundesliga con 34 puntos, Se hace muy lejano de sus perseguidores, como RB Leipzig (segundo) que tiene 26 unidades en 12 juegos (mismos que los bávaros).

Contexto: La notificación que recibió Luis Díaz por ser gran figura de la fecha 12 de Bundesliga: el único del Bayern en lista

En esta Bundesliga 2025-2026, ni Luis Díaz ni Bayern Múnich saben lo que es perder. Suman 11 triunfos y un empate en 12 juegos, lo que los encamina a una exitosa temporada en caso de seguir así. Además, la Champions también es un objetivo, pues no la ganan desde 2020.

