La notificación que recibió Luis Díaz por ser gran figura de la fecha 12 de Bundesliga: el único del Bayern en lista

Días de ensueño para Luis Díaz en Alemania y parece que esa es la normalidad. Que se destaca en una de las mejores ligas del mundo con goles y asistencia ya es algo habitual debido a su calidad en la zona de ataque. El guajiro reapareció en la Bundesliga luego de su ausencia en la Champions League y su efecto fue inmediato.

En la cancha del Allianz Arena, Luis Díaz fue titular en el frente de ataque con Hary Kane y el juvenil Lennart Karl, quien precisamente había anotado el descuento en el Emirates Stadium en el 3-1 final ante el Arsenal. Lucho volvió al once inicial en la Bundesliga tras pagar la primera fecha de tres que recibió de sanción por parte de la UEFA, tras la dura entrada a Achraf Hakimi.

Luis Díaz le salvó la vida al Bayern ante un rival que por poco y lo sorprende en el Allianz Arena. St. Pauli abrió el marcador y eso le hacía pensar que al menos el empate era posible. Lastimosamente para ellos, la magia de Lucho acabó con las ilusiones, pues apareció con asistencia antes de acabar el primer tiempo y marcó el segundo de cabeza para firmar la remontada.

Luis Díaz durante el partido contra el St. Pauli. | Foto: FC Bayern via Getty Images

En la reposición del primer tiempo, Luis Díaz se dejó ver por el interior y con la defensa desorientada pudo controlar la pelota y cayendo al suelo mandó la pelota y potenciar el remate de Raphael Guerreiro para el 1-1 parcial. Por si fuera poco, en el final del juego, el volante colombiano alargó el marcador de cabeza para el 2-1 e impulsó el ánimo de Nicolás Jackson para el 3-1 final.

Luis Díaz en el once ideal de la fecha en la Bundesliga

El triunfo del Bayern ante el St. Pauli pertenece a la fecha 12 de la Bundesliga. El portal especializado WhoScored publicó el once ideal de la jornada y Lucho es el único del club bávaro en la lista. Sin duda alguna, el guajiro es considerado una de las grandes figuras del fin de semana en el fútbol alemán.

Según los datos del mencionado portal web, el portero de la fecha es Oliver Baumann del Hoffenheim, que también colocó al central Albian Hajdari, el volante Wouter Burger y el delantero Bazoumana Touré. El Friburgo también sorprende con el lateral Lukas Kluber, el defensa Matthias Ginter, el 5 Johan Manzambi y el atacante Lucas Holer.

Cortesía @WhoScored | Foto: Cortesía @WhoScored