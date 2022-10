Gran presente de James Rodríguez en Grecia hace que lo extrañen en Everton

En poco tiempo, la carrera de James Rodríguez ha tenido muchos cambios. Todos buscando su bienestar, así no permanezca en la liga más competitiva para él. Pues lo importante era cuidar de su tranquilidad y facilitarle que tomara ritmo.

La temporada 2020/2021 fue la última en la que el cafetero estuvo en una liga top del mundo, la Premier League, haciendo parte del Everton. Tras esto, recayó al fútbol de Catar donde cumplió dos temporadas para salir casi en un plan de rescate hacia Olympiacos, donde actualmente parece estar pasándola mejor que en años previos y con la tranquilidad de que, de irle bien, podría nuevamente saltar a un equipo grande de Europa.

Recordando su paso por Inglaterra, cabe resaltar que llegó por pedido expreso de Carlo Ancelotti cuando este dirigía a los azules de Liverpool, tras la salida del italiano, la llegada del español Rafael Benítez a los ‘toffes’ fue una sentencia para el colombiano, pues desde antes que arribara el entrenador se sabía que no iba a existir simpatía entre ambos por el pasado que habían tenido en el Real Madrid.

Para 2021, sucedió lo que se esperaba y fue que James salió de Everton sin la posibilidad de retribuir a la confianza de un equipo que lo apreciaba, en su momento se señaló a Benítez, pero los buenos resultados sin la presencia del cafetero lo avalaban. Bajo este panorama, el ‘10′ voló hasta el país del mundial 2022 a la espera de tener una mejor suerte.

Este lunes, 24 de octubre, largos meses después de que James hubiese dejado al conjunto inglés se volvió a hablar de él, quien hizo referencia su ausencia fue el actual entrenador, Frank Lampard, que de manera sorpresiva dio a entender que lo extrañaban en la plantilla: “James era un tipo de jugador muy particular, el tipo de jugador que con toda honestidad no tenemos ahora y eso es todo”.

James Rodríguez en el Everton. - Foto: Everton Oficial

La declaración dada en la rueda de prensa, post fecha en Inglaterra, iba en contexto a que actualmente no hay un jugador de la calidad técnica del ‘10′, que le vendría bien para enlazar el medio campo con el ataque y que hace al ex jugador pensar en planes alternos para mejorar el rendimiento en ofensiva: “Es encontrar otras formas de conectar al equipo para que Dominic no esté aislado en su forma de jugar”.

Por fortuna para el jugador de la Selección Colombia, lo que se buscaba que sucediera con el regreso a una liga más competitiva que la de Qatar, era que pudiera encontrar regularidad para mejorar su forma física y ponerse a punto en lo deportivo. Hasta el momento en Grecia, y a pesar de una molestia física que lo aquejó después de su debut, se ha cumplido con los deseos del cucuteño para su carrera deportiva.

En lo personal, ha logrado entrar en la dinámica de su nuevo equipo; adicionalmente, durante la fecha 8, se le vio con el olfato goleador intacto para marcar la primera anotación desde su llegada a Grecia, lo que presagiaba que iniciaba un buen tramo deportivo para él y los suyos. Desafortunadamente, a Olympiacos le ha costado mientras que al colombiano se le ha visto suelto, participativo y contribuyendo con los suyos.

La muestra más reciente de ello fue el juego de este sábado, 22 de octubre, ante Panaitolikos, donde los de Rodríguez eran visitantes y lograron los tres puntos ante un club modesto, de mitad de tabla. Las intenciones de alcanzar resultado positivo fueron claras desde los primeros minutos y el cafetero logró aportar con una asistencia para el 0-2 final que permitió a los de James ubicarse cuartos tras nueves fechas disputadas.