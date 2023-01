Gran reto: estos serán los rivales que tendrán los colombianos en la Copa del Rey en España

La Copa del Rey llegó a su fase de octavos de final, por lo que los 16 mejores equipos españoles siguen en la lucha por levantar el trofeo de la segunda competencia más importante de Europa. En el torneo hay tres colombianos que siguen vivos con sus equipos y que serán protagonistas en la siguiente fase.

Los tres colombianos que siguen vivos en la competencia española son el mundialista Johan Mojica, que juega actualmente para el Villareal; Juan Ferney Otero que juega para el Sporting de Gijón y el chocoano Anderson Arroyo quien juega en Alavés. Con los cruces definidos en la siguiente fase, los colombianos tienen presente los difíciles rivales que tendrán que vencer para llegar a los cuartos de final.

El rival más difícil lo tendrá el Villareal de Johan Mojica, que tendrá que enfrentar en los octavos de final de la Copa del Rey al poderoso Real Madrid. En un partido en el que claramente los ‘merengues’ son los favoritos para clasificar a la siguiente fase, sin embargo, ‘el submarino amarillo’ quiere dar una de esas sorpresas que lo hicieron llegar lejos en la anterior edición de la Uefa Champions League.

Johan Mojica, jugador del Villarreal. - Foto: Getty Images

Por su parte el Sporting de Gijón de Otero tendrá como rival en la siguiente fase al histórico Valencia. Mientras que el Alavés de Anderson Arroyo enfrentará al Sevilla, un equipo caracterizado por ser copero y llegar hasta instancias finales. Claramente, tres rivales muy complicados para los equipos de los futbolistas colombianos.

Además del Real Madrid, el otro favorito a quedarse con la Copa del Rey es el Fútbol Club Barcelona, que de la mano de Xavi Hernández, buscará la clasificación a la siguiente fase enfrentando al humilde Ceuta que juega en la tercera división del fútbol español. Por lo que los catalanes no deberían tener problemas, sobre el papel, para llegar a los cuartos de final.

Los octavos de final de la Copa del Rey están programados para el 18 y 19 de febrero y se jugarán de la siguiente manera:

· AD Ceuta vs. Barcelona.

· Levante vs. Atlético de Madrid.

· Sporting de Gijón vs. Valencia.

· Alavés vs. Sevilla.

· Betis vs. Osasuna.

· Villareal vs. Real Madrid.

· Real Sociedad vs. Mallorca.

· Athletic de Bilbao vs. Espanyol.

El sorteo de la Copa del Rey ha sido un bochorno. Ahí están los emparejamientos de octavos. pic.twitter.com/9qoWzCWDFl — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 7, 2023

¿Santiago Arias para Millonarios?

Millonarios ya inició su pretemporada con los ojos puestos en el debut por Liga Betplay y la fase previa de la Copa Libertadores, en la que enfrentarán a la Universidad Católica de Ecuador. Los embajadores tienen claro que el objetivo es avanzar a la fase de grupo y por eso no han escatimado en esfuerzos para darle las herramientas necesarias al técnico Alberto Gamero.

Hasta ahora los grandes nombres han venido en zona ofensiva con la llegada de Leonardo Castro, goleador de la Liga Betplay 2022-II, y el regreso de dos jugadores que fueron importantes en el proceso actual. Fernando Uribe, cuota de experiencia en ataque, y Daniel Giraldo, mediocampista que forzó su salida de Junior con el único objetivo de volver a la capital.

Pero los hinchas han pedido refuerzos para la defensa y ese clamor ha llegado hasta las oficinas del presidente Enrique Camacho que, según una versión surgida este sábado, ha recibido el ofrecimiento de Santiago Arias, mundialista con la Selección Colombia en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Santiago Arias fue mundialista con la Selección Colombia en Rusia 2018. - Foto: archivo

Al regresar de la lesión, ‘Santi’ volvió a Madrid y allí recibió la oportunidad de ir al Granada junto a Carlos Bacca y Luis Suárez. No obstante, no tuvo el rendimiento esperado, sumado a que el conjunto nazarí descendió, tomando la decisión de no prolongar la continuidad de ninguno de los tres colombianos.

SEMANA consultó fuentes cercanas a Millonarios y confirmó que el ofrecimiento fue real, pero lejano de las intenciones de la dirigencia, que no lo contempla en este momento como una posibilidad, teniendo en cuenta que los dos cupos por la zona derecha están cubiertos por Israel Alba y Elvis Perlaza, recientemente renovado, aunque sin confirmación oficial.