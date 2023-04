Guardiola vivió a muerte el partido ante el Bayern Múnich por Champions League: “emocionalmente estoy destrozado”

Este martes 11 de abril de 2023 se vivieron los dos primeros partidos de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League. Por un lado, el Inter de Milán derrotó 2 a 0 al Benfica en Portugal, mientras que Manchester City se hizo fuerte en casa y derrotó 3 goles por 0 al Bayern Múnich.

Después del partido, el entrenador del equipo inglés, Pep Guardiola, manifestó en rueda de prensa que en este juego terminó “emocionalmente destrozado” y que, incluso, perdió “diez años de vida”. Cabe destacar que Guardiola fue entrenador del Bayern Múnich antes de llegar al Manchester City.

“No ha sido cómodo. Emocionalmente estoy destrozado. He perdido diez años hoy. Ahora tengo que relajarme, tener un día libre y preparar el partido contra el Leicester”, afirmó en rueda de prensa el estratega español, considerado por muchos como el mejor técnico del mundo.

“Ha sido un gran partido de Champions entre dos grandes equipos. Estuvo muy parejo durante 55 o 60 minutos. Marcamos un golazo mediante Rodri, pero no pudimos controlar los espacios, con Musiala y Gnabry. Quizás en los 10-15 primeros minutos de la segunda parte ellos estuvieron mejor y tuvieron sus oportunidades, pero después ajustamos y en la recta final fuimos mejores”, agregó Guardiola.

Guardiola, entrenador del Manchester City. - Foto: AP

A pesar de haber ganado 3 goles por 0, Pep Guardiola no cree que la serie esté sentenciada y que así como el duelo de ida, tienen que jugar el de vuelta. “Es un resultado increíble, pero sé lo que significa ir a Múnich y que tendremos que hacer algo diferente para no sufrir. Vamos allí a marcar goles y a ganar el partido. Para eliminar a estos equipos hay que hacer dos buenos partidos, no uno”, dijo sin tapujos.

Sin lugar a dudas, el marcador es muy amplío, pero en el compromiso de vuelta todo quedará definido. El Bayern Múnich hará hasta lo imposible por empatar la serie y remontar la misma, y el Manchester City intentará sentenciar la llave.

Pep Guardiola también habló sobre futbolistas clave para el Manchester City como Erling Haaland y Bernardo Silva. “En la primera parte estaba desconectado, no estaba allí. En la segunda parte ha formado parte del equipo”, dijo Pep sobre el delantero.

“Es un jugador de fútbol. ¿Qué significa? Juega en todas partes porque entiende el juego, tiene la capacidad de leer. Es tan importante en este tipo de partidos. Puede jugar de mediocentro, falso nueve, hace muchos goles últimamente. Es un jugador que si le dices juega en esta posición, lo entiende todo. Es uno de los mejores jugadores que he entrenado en mi vida. Es especial”, agregó Guardiola sobre el portugués Silva.

Haaland rematando al arco con Upamecano defendiendo - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Thomas Tuchel, entrenador del Bayern Múnich, también habló después del duelo y expresó que su equipo merecía al menos un gol y que se llevaron de Inglaterra un resultado amargo.

“Creo que merecimos al menos un gol y además regalamos uno o dos. A nuestros jugadores les hizo falta confianza. El resultado es amargo para nosotros, aunque por muchos momentos me gustó mucho mi equipo, cómo jugamos. Incluso si suena raro, el partido ha sido divertido”, dijo Tuchel en entrevista con Prime Video.

Thomas Tuchel, DT del Bayern Munich - Foto: Getty Images

En juegos también correspondientes a la ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League, el Real Madrid se enfrenta al Chelsea en el estadio Santiago Bernabéu, y el Milán hará lo propio ante el Napoli en el estadio San Siro. Ambos partidos se llevarán a cabo este miércoles 12 de abril.