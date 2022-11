Hervé Renard llenó de elogios a Arabia Saudita por su histórico triunfo ante Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Después de la sorprendente victoria de Arabia Saudita contra Argentina 2-1 en el primer partido del grupo C del Mundial de Qatar 2022, el francés Hervé Renard, entrenador de los hijos del desierto, solo tuvo palabras de elogio hacia sus jugadores.

“Victoria... Felicidades a los fantásticos jugadores, siempre los felicito y hace tres años que lo hago”, dijo sonriente el entrenador, de 54 años. “Hoy, para resumir, los astros se alinearon con nosotros. No hace falta olvidar que Argentina sigue siendo un equipo fantástico”, agregó el francés. “Llevaban 36 partidos invictos, son los vigentes campeones de la Copa América, con buenos jugadores, pero esto es fútbol, es así a veces, es una locura el mundo futbolístico”, siguió afirmando.

Después de disfrutar el momento, Renard instó a los suyos a concentrarse cuanto antes en las dos siguientes fechas, donde enfrentarán a Polonia y México.

“Solo tenemos que celebrar durante 20 minutos y eso es todo, porque todavía quedan dos partidos”, declaró el exseleccionador de Zambia y de Costa de Marfil. “Cuando vienes a la Copa del Mundo, tienes que creer en uno mismo, todo puede pasar en el fútbol”, agregó emocionado.

Después de irse al descanso con un marcador adverso y luego de otros tres goles de Argentina anulados por fuera de juego, Renard no estaba satisfecho. “Durante la primera parte no estuve contento, porque la presión y la determinación no eran suficientemente buenas y cuando vienes al Mundial tienes que darlo todo. No podemos jugar como lo hicimos en la primera parte”, analizó.

Sobre su rival, Renard declaró que no habría sido una sorpresa si Argentina hubiera infravalorado a su combinado. “A veces el equipo rival se ve superado por nuestra motivación”, analizó. “Es Lionel Messi y está jugando contra Arabia Saudita, pensará que tiene que empezar bien el partido y seguro que su motivación no es la misma que si jugara contra Brasil, es normal”, aseveró.

“Esta es una victoria memorable, se quedará en la memoria histórica y es por eso por lo que es importante [...] Pero debemos mirar al futuro porque nos quedan dos partidos muy difíciles”, dijo el estratega.

Los sauditas lograron la primera gran sorpresa del torneo y parecían sobre el papel el equipo más débil del grupo C, que completan México y Polonia. “Es un golpe muy duro para todos, no esperábamos empezar de esta manera. Por algo pasan las cosas. Hay que preparar lo que viene, tenemos que ganar o ganar y depende de nosotros”, dijo Lionel Messi.

¡El guiño a @diegokorol10 al final de la nota es un renacer! 🇦🇷



Escuchamos a Lionel Messi en #DSPORTSNoticias. pic.twitter.com/TEsemuxVIZ — DSports (@DSports) November 22, 2022

El próximo partido de Arabia Saudita será ante Polonia el sábado 26 de noviembre a las 8:00 a. m. (hora de Colombia) y cerrará ante México el miércoles 30 de noviembre.

Renard, que logró ganar la Copa África de Naciones en 2012 con Zambia y en 2015 con Costa de Marfil, llegó al banquillo de los hijos del desierto en septiembre de 2019, alcanzando la final de la Copa de Naciones del Golfo, perdiendo en ese partido contra Bahrein 1-0, siendo esta una de las únicas siete derrotas desde su llegada al banquillo de Arabia Saudita.

Con información de AFP