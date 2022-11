Así fue como Arabia Saudita embistió a la Argentina de Lionel Messi: 2 goles en menos de 5 minutos los liquidaron

Después de un primer tiempo en el que Argentina no lució ese contundente juego ofensivo al que acostumbró a sus hinchas, las cosas se le complicaron más al sufrir un tempranero gol en contra cuando solo habían transitado 3 minutos de la segunda mitad.

La jugada surgió desde el centro del campo, donde lanzaron un balón largo buscando a Saleh Al-Shehri, que se volteó y le ganó en velocidad a Cristian Romero para quedar de frente al arco. Al minuto 48, el partido ya se encontraba igualado, para sorpresa de los que apostaban por el debut tranquilo de uno de los favoritos al título.

Pero la pesadilla se hizo aún más grande al 53′, cuando Salem se sacó un golazo del sombrero. Entró al área desde la zona izquierda y lanzó un remate cruzado al ángulo, imposible para el guardameta argentino.

Producto de los dos goles en contra, el técnico Lionel Scaloni decidió mover en tres oportunidades en banquillo. Lisandro Martínez reemplazó a un comprometido Romero, Julián Álvarez entró por el Papu Gómez y Enzo Fernández tomó el lugar en el campo de Leandro Paredes, de partido bastante discreto en el centro del campo.

Inicio preocupante

La remontada de Arabia es un balde de agua fría para los argentinos, que coparon las calles de Doha convencidos de tener herramientas para aspirar a la Copa del Mundo basados en el largo invicto de 36 partidos sin perder contando todas las competencias oficiales y los partidos amistosos disputados como preparación.

Aunque la albiceleste se fue ganando al vestuario tras el primer tiempo, dejó sensaciones negativas, que coincidieron con un gran planteamiento defensivo de los saudíes para contener los intentos de Messi y compañía.

El penal a los 10 minutos parecía darle a Argentina la tranquilidad del resultado, pero dos goles anulados, uno con especial polémica por la posición de Lautaro Martínez, generaron un clima adverso que, de todas formas, no presagiaba una remontada en contra, ni siquiera para el hincha más pesimista.

Y es que Scaloni ya adelantaba que ese rótulo de favorito podía ser contraproducente a la hora de saltar al campo de juego. “Tendría que ser un juego esto, un deporte con toda la pasión de los argentinos, con todas las ganas, con todo lo que nos gusta el fútbol. La hinchada, eso que llevamos adentro... pero no deja de ser un juego”, señaló el técnico argentino en la rueda de prensa previa al debut.

“El ser favorito o superior hay que demostrarlo. Siempre los primeros partidos tienen una desventaja contra los demás: la carga emotiva es diferente. Lo importante es sacarlo adelante más allá de cómo, lógicamente tenemos nuestra manera de jugar y no intentaremos cambiarla, pero el primer partido es importante”, advirtió.

Más allá de tener a favor las estadísticas y el juego mostrado en las Eliminatorias, hay que destacar el juego intenso de Arabia, que se puso la ropa de obrero para combatir con sus armas el poderío individual del rival. Hervé Renard, técnico de los saudíes, planificó un partido muy físico, con las líneas bien juntas, dejando poco espacio para pensar.

En rueda de prensa ya había adelantado que no se sentían derrotados y saldrían a ponerle problema a los argentinos, algo que cumplieron con creces. “Nos encanta cuando se olvidan de nosotros desde fuera. Esto nos gusta, que nos consideren como el equipo más pequeño. No nos importa. Está justificado si tenemos en cuenta el ranking Fifa. No creo que pasemos a la siguiente ronda, pero estamos para luchar contra los pronósticos”, dijo el francés.

“En los Mundiales hay sorpresas”, dijo Renard, sin saber que su equipo daría el primer gran golpe de Qatar 2022.