Hincha de Brasil vio el partido con los de Argentina y se les burló sin piedad por la victoria de Arabia Saudita

Argentina cayó en su debut en el Mundial de Qatar 2022 y los que más disfrutan son los brasileños, quienes durante meses han tenido que aguantar burlas por la reciente final de la Copa América 2021 en el Maracaná.

Este martes le llegó el momento de la revancha a los aficionados de la canarinha, que guardaron silencio hasta que Al-Shehri y Al-Dawsari marcaron los goles de la remontada. Luego de eso, hasta en los medios deportivos de Brasil cargaron a sus máximos rivales por una derrota que ni el argentino más pesimista tenía en las cuentas.

El retrato de esa alegría lo dejó un video de TV Globo, donde se ve a un aficionado brasileño camuflando entre cientos de argentinos, mientras ven el partido que abría la jornada de martes en Qatar 2022.

Tras el primer gol, el hincha se lleva las manos al rostro de manera incrédula, pero ya en el segundo se pone en pie para, con una sonrisa, celebrar lo que terminó siendo una derrota de los dos veces campeones del mundo.

Afortunadamente la situación no pasó a mayores, pero sí se hizo viral en redes sociales, donde le aplaudieron su valentía para celebrar los goles de Arabia en medio de un ambiente totalmente pintado con la celeste y blanca.

GÊNIOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/13rHr4jGeN — O CEUZEIRO É GUGANTEᶜᵉᶜ (@cec_cabeludo) November 22, 2022

Rivalidad a flor de piel

Y es que durante los días previos a la inauguración, las calles de Doha se han encontrado con un clima tenso entre las aficiones de Argentina y Brasil, que hasta se componen canciones para cargar al otro basado en los argumentos de sus títulos, plantilla actual e incluso jugadores históricos como Maradona y Pelé.

A través de las redes sociales se ha popularizado un video que muestra a hinchas brasileños a bordo del servicio público, vistiendo sus tradicionales camisetas verdes y amarillas, realizando sus arengas con una particular canción dedicada a Argentina.

En dicha canción, los hinchas brasileños recuerdan su amplia y victoriosa historia en las copas mundiales, que los convierte actualmente en el país que más veces ha alcanzado levantar la Copa del Mundo con cinco ocasiones; 1958, 1962,1970,1994 y 2002, mientras que sus eternos rivales, los argentinos, apenas tiene dos copas.

Torcida brasileira canta alto música provocando a Argentina no metrô de Doha, no Catar.



🎥 Movimento Verde Amarelo#EsportudoNaCopa 🇧🇷 pic.twitter.com/jyRMn1d8BE — Goleada Info 🏆🇧🇷 (@goleada_info) November 19, 2022

En medio de la canción, los hinchas brasileños corearon la frases: “Si usted es argentino entiende cómo es, tenés apenas dos copas, una menos que Pelé”, recordando que el máximo ídolo de la historia futbolística de su país, Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido con el sobrenombre de Pelé, levantó el trofeo en las ediciones de México 70, Chile 1962 y Suecia 1958.

En ese mismo sentido, el cántico de los brasileños recuerda que el número total de Copas Mundo de Argentina, dos, es el equivalente a lo ganado por otro de sus míticos jugadores de la historia contemporánea; Cafú, el capitán de la Selección Brasil en los mundiales de Estados Unidos 94, Francia 98, Japón - Corea 2002, y Alemania 2006, quien resultó campeón en dos de esas ocasiones, y subcampeón en otra de ellas.

Pero los argentinos no se quedan atrás, pues también tienen una nueva canción dedicada a su clásico rival de las Eliminatorias sudamericanas. “… no te lo voy a explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos cuantos años las lloré, pero eso se terminó porque en el Maracaná, la final con los ‘brazuca’ la volvió a ganar papá”, haciendo referencia precisamente a la mencionada final de 2021.

Y continúa, “muchachos ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial”, en una pegajosa canción con la que los argentinos también recuerdan a su máximo ídolo histórico del fútbol, el fallecido Diego Armando Maradona, sobre quien dicen que, ahora en el cielo, y compañía de sus padres; don Diego y ‘la Tota’, van a hacer barra por Lionel Messi, máxima figura de la actual Selección.