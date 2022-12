Hijo de patinadora que pidió eutanasia, desconsolado tras su muerte: “Te adelantaste, me quedé sin mi madre”

Carolina Otálora, reconocida patinadora artística colombiana, falleció el pasado 12 de noviembre después de perder la batalla contra un fuerte cáncer de estómago que le detectaron hace meses. La deportista pidió inicialmente la eutanasia debido a que su estado de salud no iba a mejorar, pero al final eligió someterse a una sedación paliativa.

“Intentamos por todos los medios. Tratamos de buscar otro tipo de soluciones, tratamientos e infinidad de cosas, pero cuando la íbamos a sacar de la clínica para intentar hacer algo así, los médicos nos reunieron y nos mostraron la realidad. Hablaron de la eutanasia y la sedación paliativa”, manifestó en SEMANA Juan Manuel Lemus, esposo de Otálora.

Luego, añadió: “Un día ella nos dijo: ‘Por favor, no más. Estoy cansada’. Caro optó finalmente por algo distinto a la eutanasia, es un poco más natural y realmente tomó esta decisión por el estado tan avanzado de la enfermedad. Ya la habían desahuciado”.

Mediante los estados de WhatsApp, el hijo de la patinadora, Sebastián Lemus Otálora, no pudo ocultar su tristeza y se pronunció recientemente con respecto al deceso de su madre. Asimismo, le dedicó unas sentidas palabras.

El joven, de igual manera, aprovechó el momento para compartir una tierna fotografía junto a la reconocida deportista colombiana, que participó oficialmente en varias competiciones hasta el año pasado.

“Ya no es válido sentir rabia ni tampoco vivir enojado con la vida. Te amo, mamá. Te amo como a nada en el mundo, eso será así siempre. Te me adelantaste mucho esta vez, sabré decirte cuánto te amo en estos últimos días. Me verás cumplir nuestras metas y sueños. Estarás orgullosa del hijo que criaste”, expresó.

Hijo le dedica emotivo mensaje a la patinadora Carolina Otálora - Foto: Juan Sebastián Lemus

Por último, concluyó: “Estaré triste porque como tú lo dijiste: me quedo sin mi madre, sin mi entrenadora y mi compañera de aventuras, pero como tú también dijiste: con lo malo incluido, hemos disfrutado y gozado cada momento que tuvimos juntos. La vida me dio el privilegio de tenerte como madre, así que ¡Te amo!”.

El marido de Otálora también aseguró en este medio que esta decisión llegó a involucrar sus creencias religiosas, pero reiteró que la tomó luego de ser desahuciada por los médicos.

Cabe mencionar que la sedación paliativa consiste en la disminución deliberada del nivel de consciencia del enfermo, con el objetivo de evitar un sufrimiento insoportable mediante medicamentos, tras no lograr la cura con tratamientos disponibles.

Juan Manuel Lemus señaló finalmente que la reconocida deportista le heredó a Sebastián la pasión por el patinaje, tanto que ha sido campeón bolivariano, panamericano y centroamericano, además de ser cinco veces rey nacional de esta disciplina.

“Sebastián inicialmente tenía la esperanza de que podíamos salir de todo esto, que íbamos a continuar con nuestros planes. Aparte de su mamá, Carolina era su entrenadora, confidente, era su todo. Respetó la decisión porque no la quería ver sufrir más”, sentenció el hombre en SEMANA.

Entre sus últimas peticiones, Carolina Otálora optó por llevar para su velación el uniforme que Colombia presentó en los pasados Juegos Olímpicos, y antes de cerrar los ojos pidió un arequipe.