Hinchas de Millonarios muestran sus quemaduras con pólvora y piden más seguridad

Rafael Montaña, Juan Pablo Rojas y Juan Sebastián Domínguez sufrieron graves lesiones por los fuegos artificiales con los que Millonarios y Andina se presentaron en la fecha 1 de la Liga, el pasado sábado 9 de julio.

Los jóvenes hablan en SEMANA de lo sufrido, de la desilusión que sienten por ver la indolencia del equipo de sus amores y de las acciones legales que están pensando emprender si Andina y Vulcano, empresa encargada del espectáculo con pólvora, no cumplen con lo pactado en el marco de su proceso de recuperación.

Rafael Montaña, afectado.

SEMANA: ¿Qué fue lo que pasó y cómo resultaron quemados con pólvora?

“En el entretiempo estaba la gente de Andina mostrando su show, cuando sentí que lanzaron los juegos pirotécnicos, uno me cayó cerca. Había mucho humo, no veía nada, solo sentía los estruendos. Los mismos hinchas me ayudaron, en ningún momento los de Andina me tomaron datos o lo que sea. No me revisaron el oído o alguna parte del cuerpo. Tengo lesiones en la pierna del mismo impacto. El oído me falló, toda esa noche tuve mareos igualmente, pero, pues ya el domingo me puse bien”.

Juan Sebastián Domínguez, afectado.

“Me cayó la bengala, tuve quemaduras grado 1 y 2 en los brazos, en los dos, en el abdomen y en una pierna”.

Juan Pablo Rojas, afectado.

“El estallido fue muy fuerte realmente, todos quedamos muy aturdidos, con fuerte dolor de oído, más la sirena de la ambulancia que me llevaba hasta el hospital Simón Bolívar. Cuando fui con Juan Sebastián, desafortunadamente ya no me pudieron atender, tuve que exponerme al frío, estaba muy sensible. Me dolía mucho la cabeza, el oído, tenía sordera y me dijeron que tenía el tímpano roto. Tengo toda esta semana algunos test de audio para ver qué pasará con mi capacidad auditiva”.

¿Qué les cuento @CervezaAndinaCo , @MillosFCoficial ,@LigaBetPlayD ? Muy lindo su show de pirotecnia pero me cayó al frente y ahora no escucho bien, ¿Qué pasa si no recojo las piernas? Paso a seguir… pic.twitter.com/50etlMD7iS — Camilo Bejarano (@BjaranoCamilo) July 10, 2022

SEMANA: ¿Se han comunicado con ustedes de Millonarios o de Andina?

Rafael Montaña

“Pues realmente hasta este momento solo por el comunicado que emitieron, si no, no me entero de nada. De hecho, pues yo tengo un familiar, que también estaba dedicado y ha tratado de ayudarme para comunicarse con alguien de Millonarios, sin recibir respuesta positiva de las instituciones”.

Juan Sebastián Domínguez, afectado.

“Con mi hermano hablaron de la empresa de Vulcano, para ver cómo iba todo el proceso. Nos dijeron que iban a tener una reunión con Millonarios y Cerveza Andina para tomar una determinación, para ver cómo puede seguir el proceso. Hoy quedaron de llamarnos para avisar en que quedó todo y tengo entendido que Vulcano ya se está tratando de comunicar con mi hermano. Yo he estado yendo a la clínica en todo el proceso de recuperación”.

Juan Pablo Rojas, afectado.

“Misma situación que Rafael. No ha habido ninguna comunicación. Entonces creo que la idea es que deberían contactarnos a todos, pero yo creo que seguramente empezaron por Juan Sebastián quien fue el caso más importante.”

SEMANA: ¿Cuántos días de incapacidad les dieron?

Juan Sebastián, afectado.

“Tengo una incapacidad inicial de cinco días. Más allá de las lesiones, se me dificulta la movilidad, por ejemplo del brazo derecho, casi no lo puedo mover del dolor. Tengo programado un viaje en agosto, pues me voy a ir a estudiar a otro país y no sé si se pueda. Solo me voy si estoy totalmente recuperado”.

Juan Pablo Rojas, afectado.

“Me duele mucho el lado izquierdo. Entonces me ha tocado cuidarme bastante con las medicinas que nos recetaron y pues la incapacidad es también hacerme los test auditivos y asegurarme que quede bien, pues por mi trabajo que es en materia financiera tengo que estar todo el tiempo usando audífonos y haciendo llamadas, y pues tener problemas con la audición, con las reuniones, conferencias que hacemos con los clientes del banco”.

Mi hermano en estos momento se encuentra en el hospital por culpa de la irresponsabilidad de parte de @CervezaAndinaCo ; ni @MillosFCoficial ni #Andina se han pronunciado al respecto https://t.co/TIqdrZT5lw — Carlos Domínguez (@candes11candes) July 10, 2022

SEMANA: ¿En qué creen que se falló para que pasara todo esto?

Rafael Montaña, afectado.

“En la poca comunicación que ha tenido tanto Andina, como Millonarios y la empresa de los juegos pirotécnicos que ha sido sumamente escasa. Aparte del comunicado, no hay una expresión en sus redes sociales. Me parece que está muy mal manejado, como pasa últimamente con el club que está muy mal manejado. Están haciendo ahora lo mismo en este evento que nos perjudicó a muchos”.

SEMANA: Juan Sebastián, usted fue uno de los más afectados, ¿podría describirnos ese momento tan complicado cuando le explotó la pólvora en el cuerpo?

Juan Sebastián Domínguez, afectado.

“Me explotó una bengala en el abdomen y las piernas. Todos a mí alrededor quedaron aturdidos. Yo no quedo aturdido, lo que siento es una sensación de quemarme, es por esta razón que al segundo que explota la bengala, salgo corriendo. Me tiro hacia unos hinchas pidiendo auxilio. Lo más triste es que la Cruz Roja no está preparada para atender una emergencia. Más allá de lo que ha pasado, quiero que por favor se tenga prevención para evitar. El personal no era suficiente, no tenían suficientes herramientas, no está muy bien capacitado; por ejemplo, los de la Clínica Simón Bolívar que donde me trasladaron me hicieron un mal procedimiento. Me trataron de canalizar tres veces. Tuve quemaduras grado y me pusieron esparadrapo, me tuvieron que bañar dos veces para tratar de aflojar el pegante”.

SEMANA: ¿Piensan volver al estadio a los partidos de Millonarios?

Juan Pablo Rojas, afectado.

“Aunque somos muy fans del equipo, muy aficionados, uno sí se cuestiona. Qué triste que no haya hecho un comunicado en solidaridad con los afectados, aunque sea, no sé... un tuit o algo. Como hincha, duele porque es mucha la pasión, el alma y el corazón que uno le pone al equipo. Acompañamos aunque no estemos viendo como hinchas el mejor reflejo de todos nuestro esfuerzo. Uno esperaría que ante situaciones tan desafortunadas, merecemos nosotros y todos los hinchas una disculpa. Ya uno lo piensa para el siguiente partido antes de ir al estadio. Esto empezó a afectar a nuestro grupo de amigos con los que vamos al estadio y nuestros familiares que han sufrido las incomodidades, el trasnocho, gastos médicos. Es difícil volver”.

SEMANA. Como abonados, ¿pedirán la devolución?

Rafael Montaña, afectado.

“Lo que pedimos es más humanización por parte de los directivos y en la parte de publicación de medios de comunicación del equipo”.

Juan Sebastián Domínguez, afectado.

“Yo creo que todos los hinchas de Millonarios saben que deberían mejorar en la comunicación, no por cumplir con nosotros o porque el tema se hizo viral. El amor que se le tiene al club, espera uno que sea retribuido en estos casos. Para volver, lo primero que debemos tener la seguridad de ir al estadio en cuanto a personal, herramientas para salvar vidas, para evitar catástrofes. Una ambulancia para todo el estadio. ¿Y si hubiera sido más grave y muchos más los heridos? Quiero hacerle un llamado a la alcaldesa, a la Cruz Roja que por favor pongan gente en verdad capacitada, que haya más médicos que auxiliares”.