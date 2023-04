Hinchas del Cali no aguantaron un nuevo fracaso de su equipo y desataron monumental pelea

Deportivo Cali sigue sin salir de la maldición por la que pasa en este 2023. El pasado sábado, el cuadro verde igualó a cero goles con La Equidad, sumando otro partido sin conocer la victoria y quedando en el último lugar de la tabla.

A pesar de tener un sinnúmero de oportunidades, los dirigidos por Jorge Luis Pinto no tuvieron las mejores de las suertes, pues además de la actuación del portero, los palos y un penal errado, hicieron mella para aumentar la crisis del club.

La furia de Jorge Luis Pinto tras el penal errado por Mantilla. - Foto: Captura de pantalla Win Sports +

Luego del partido, Pinto volvió a mandar un mensaje a los hinchas que una vez más salieron enardecidos por los malos resultados del club.

“A la hinchada, decirle que aquí hay un grupo honesto, que lucha, que corre, que entrena bien. No sé, nos falta algo de calidad técnica en todas las acciones de juego ofensivo, de área, puede ser. Hay algunas otras que no quisiera tocarlas acá, pero que tenemos que corregirlas… La mejor expresión es que lo estamos dando todo”, expuso el DT.

“La gente, los hinchas, están sentidos y heridos porque quieren ganar, igual que nosotros. Nadie vino aquí a perder. Estamos dándolo todo, el equipo busca el partido, propone, tiene acciones, pero no entran”, enfatizó el entrenador, sobre el que ya algunos están especulando su salida.

Pinto aseguró que sus jugadores se están dejando cada gota de sudor - Foto: Captura video @PonchoMorales85

Peleas por doquier

Tras el flojo resultado para los verdes, que de paso los dejó más cerca de la zona de descenso, los hinchas del Cali protagonizaron varios desmanes a las afueras del estadio, dejando varios heridos.

Algunos videos dieron evidencia de la furia de varios hinchas ante el mal momento del club. Algunas grescas pasaron a mayores, a tal punto que las autoridades tuvieron que intervenir para no pasar a mayores.

Lo de México es escandalizante, peor aquí en Colombia siempre pasa o miren a la salida de Palmaseca y no es que todos sean bateristas. .@PoliciaColombia le da miedo meterse. pic.twitter.com/gHNNyxQ6UD — Hamilton Alexander (@HalexHM) March 6, 2022

Hasta el momento, el Deportivo Cali solo ha tenido un respiro en la Copa Betplay, torneo donde ha logrado avanzar en tres fases. En su último juego, el cuadro azucarero venció a Jaguares de Córdoba en el duelo de ida.

En alerta máxima

En conversación con el periodista Diego Martínez, subdirector del diario El País de Cali, Luis Fernando Mena, presidente del equipo vallecaucano, explicó qué tan en peligro está el club. Además, denunció amenazas en su contra a través de WhatsApp.

Mena afirmó que si hay algo que le esté haciendo daño al Deportivo Cali son las redes sociales. Según él, tras el clásico con América de Cali, disputado el domingo 26 de marzo, hubo quienes aseguraron que estaba pidiendo plata en las afueras del estadio Palmaseca, cuando en realidad estaba velando para agilizar la entrada de vehículo y evitar afecciones de tránsito en la vía a Palmira.

“¿Qué es lo que más me ha dolido? Los comentarios del domingo. Hablémonos claro, tengo problemas del corazón, tuve una CV, ahora estoy luchando con cáncer y con el corazón otra vez y duele ver que yo me paro a pleno sol, sudando, moviendo el tránsito para que los carros entren rápido, para no parar la recta a Palmira, para tratar de que el alcalde me dé siquiera el 70 % de aforo para que lo vuelvan una burla”, comentó Mena.

Deportivo Cali vs Equidad - Fecha 12 - Foto: DIMAYOR

El presidente del Deportivo Cali desmintió que estuviera pidiendo dinero para ayudar al Cali debido a sus problemas financieros, pero agregó que si lo hubiera hecho, no estaría mal, dado que no le estaba robando a nadie.

“Un hombre trabaja en lo que sea, así sea que estuviera pidiendo limosna. Y así estuviera pidiendo plata, no le estoy robando a nadie. No es para mí, es para el Cali”, expuso.