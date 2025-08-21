Hito de Jefferson Lerma: después de 12 años lo logró en Europa y es inédito

Jefferson Lerma es noticia en Europa y los hinchas del Crystal Palace están de celebración. Este jueves, 21 de agosto, el cuadro inglés recibió en Selhurst Park al Fredrikstad noruego, por la ida de playoffs en Conference League.

Crystal Palace, con los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma de titulares, venció 1-0 a su rival tras el gol de Mateta a los 54′ del compromiso. Ahora esperan defender y aumentar el marcador en el juego de vuelta, mismo que se disputará el próximo jueves 28 de agosto.

Ahora bien, Jefferson Lerma marcó un hito en su carrera profesional en el fútbol de Europa. Así lo reveló Álvaro Hincapié, periodista deportivo, por medio de su cuenta de X. Por primera vez, el futbolista colombiano jugó una competencia internacional de clubes.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, colombianos figuras con Crystal Palace. | Foto: Getty Images

“Después de 12 años de carrera profesional, Jefferson Lerma jugó su primer partido en una competición internacional de clubes. Nunca jugó torneos clubes Conmebol. No jugó UEFA Champions ni Europa League, hasta que disputó su primer partido en fase previa de Conference League”, fue la información entregada por Hincapié.

🇨🇴 Después de 12 años de carrera profesional, Jefferson Lerma jugó su primer partido en una competición internacional de clubes.



Nunca jugó torneos clubes CONMEBOL.



No jugó UEFA Champions y ni Europa League hasta que disputó su primer partido en fase previa de Conference League pic.twitter.com/lmmW16QoXQ — ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) August 21, 2025

En el Fútbol Profesional Colombiano, Lerma es recordado por su paso en Atlético Huila. Ya después supo consolidarse en Europa, jugando en España e Inglaterra. Defendió los colores del Levante, luego dio el salto al Bournemouth y, finalmente, se estableció en Crystal Palace.

Las buenas actuaciones en el viejo continente le abrieron un lugar a Lerma para ser constantemente llamado a la Selección Colombia. Néstor Lorenzo lo tiene en cuenta y es un titular del cuadro cafetero, tanto en amistosos como en competencias oficiales.

Jefferson viene de hacer historia con Crystal Palace en la última temporada. El cuadro londinense le ganó la final de la FA Cup al Manchester City, en la temporada 2024-2025, y en el arranque de este 2025-2026 vencieron a Liverpool en la Community Shield.

Transfermarkt reporta que Jefferson Lerma tiene un valor en el mercado de 10 millones de euros. Esa cifra la tiene desde mayo de 2025, la última actualización de su perfil. Sin embargo, para agosto de 2018, alcanzó los 25 millones de euros.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma se convirtieron en el tercer y cuarto colombiano en ser campeones de la Comunnity Shield. | Foto: AFP

Con 30 años, es un jugador determinante, tanto en su club como en la Selección Colombia. Eso haría que los equipos se fijen en él, pero su compromiso en Crystal Palace sería bastante alto, más porque el entrenador lo tiene en cuenta.