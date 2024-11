¿Hubo agresión al bus de Atlético Nacional en El Campín? El club aclaró los hechos en los que se vio involucrado David Ospina

Denuncian racismo en El Campín

“Ellos me hicieron mono. También quería mandarle un mensaje a la Dimayor, esperemos que tomen repercusiones, así como toman porque Edwin besa el escudo, o porque el profesor celebra. Quiero ver el comunicado mañana de la Dimayor, de esos tres tipos que me hicieron gestos racistas, que eso sí está mal, porque celebrar un gol no está mal, de eso se trata el fútbol, el fútbol es alegría, el fútbol es libertad en su máxima expresión, así lo veo yo, así lo vemos todos. No veo cuáles son las leyes del fútbol, porque en el fútbol no hay leyes, hay reglas, pero no hay leyes, pero espero que la Dimayor, así como sanciona, espero que sancione a esos tres tipos que me hicieron gestos racistas”, dijo el jugador en la zona mixta, quien se marchó luego de las declaraciones.