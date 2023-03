Hugo Rodallega se destapa: su relación con Pékerman y la opción fallida de ir al Real Madrid

Hugo Rodallega regresó al fútbol colombiano en el que inició su carrera en equipos como el Deportes Quindío y Deportivo Cali e irse muy joven al fútbol mexicano en Atlas, Monterrey, Necaxa; pasar a Inglaterra en el Wigan Athletic, el Fulham; jugar en Turquía en Akhisar Belediyespor, Trabzonspor y Denizlispor y finalmente por Brasil, aportando goles al Bahía.

En 2023, ha jugado 5 partidos por Liga con Santa Fe, equipo en el que se siente pleno.

“Estoy feliz, contento de vivir esta etapa. Es una más en mi carrera tan larga. Afortunado de tener la oportunidad en Santa Fe. Estamos en un grupo muy bacano”, indicó sobre la plantilla que dirige Harold Rivera.

Hugo Rodallega y su encuentro con el presidente Méndez en la sede de Santa Fe - Foto: Captura Video @SantaFe

Hugo Rodallega fue goleador de la Selección Colombia sub 20 en el sudamericano de la categoría en el año 2005 en el que la Selección fue la campeona del torneo.

Sus grandes actuaciones con la tricolor y en su liga le dieron la posibilidad de ir al Real Madrid.

“Jugábamos los partidos y yo no sabía exactamente quién me estaba viendo. Cuando me enteré, en ese entonces, el señor Hernando Ángel me dice que había un veedor del Real Madrid y que estaban muy interesados en poder contar conmigo para ir al Castilla. A mí me hizo mucha ilusión, porque a quién no le va a hacer ilusión eso. Es algo que cualquier jugador anhelaría, al menos ser teniendo en cuenta por el Real Madrid”, dijo a Salomé Fajardo en entrevista con AS Colombia.

Sin embargo, todo quedó en una ilusión.

“Al escuchar ese nombre me ilusioné. Lamentablemente no se dio. Yo estaba muy joven, no tenía mucho conocimiento de cómo se manejaban ese tipo de negocios. Después mi representante me dice que no se pudo hacer el negocio, no sé por qué, nunca me lo explicaron, pero me imagino que eran términos económicos, es la única conclusión que podría sacar. Así que fue una jugada desafortunada, pero sin arrepentimiento por mi carrera. Me siento orgulloso y agradecido con Dios”, indicó a la periodista que también hace parte de El Alargue.

Alexandre Guimarães asegura que él no fue quien "bajó el dedo" para la llegada de Hugo Rodallega al América. - Foto: Dimayor y Getty Images

Rodallega volvió a tocar el tema de su paso fallido por el América de Cali. Sin embargo, contó una anécdota del día que fichó por el verde azucarero en el año 2005, demostrando su lealtad al escarlata

“Yo soy hincha del América. Estoy ahora con la camiseta del Cali y soy un profesional y entregaré al 1000 por ciento” y agregó sobre la posibilidad que tuvo en 2023 de hacer parte de los diablos rojos.

“No pasó por temas económicos. La nómina estaba completa. No sé si el profe Guimarães o los directivos tomaron la decisión. Me dolió porque pensé que era el momento. Darme por vencido no va conmigo. Sigo siendo hincha del América y si se da la oportunidad me sentaré hablar con la gente del América y si se da, maravilloso”, aclaró de nuevo.

Otro de los episodios de los que habló sin pelos en la lengua, fue la no convocatoria por parte de José Néstor Pékerman a la Selección Colombia que fue al mundial de 2014 y 2018. Ni siquiera, estando en una gran racha goleadora en Inglaterra.

“Yo sabía que por más que estuviera jugando en Inglaterra, o por más que estuviera en cualquier país o cualquier equipo, iba a ser difícil que yo llegara a la Selección. Creo que es un tema personal. El profe Pékerman hacía parte de la Selección sub 20 de Argentina y hubo siempre encontrones, discusiones”, inició contando sobre el técnico argentino que acaba de salir de la Selección de Venezuela y agregó.

“Yo no es que haya hecho algo para ofenderlo, pero le molestó siempre que fui el protagonista de ese Sudamericano. Hubo mucha rabia de parte de ellos hacia mí y fue algo que motivó a eso”, inisstió.

Hugo Rodallega habló de la Selección Colombia Sub 20. - Foto: Santa Fe y FCF

Además, contó que fue a ver a la Selección en un amistoso en Inglaterra y se encontró cara a cara con José Pékerman que, al verlo, le aseguró que lo estaba analizando. Sin embargo, con la franqueza que lo caracteriza le dijo que sus palabras no eran necesarias y simplemente le deseó lo mejor. Incluso que los jugadores respetaron al máximo la decisión del técnico pese a que mantenía contacto con ellos y la mayoría sabían que sus goles hablaban por él.

Finalmente, se mostró feliz por Linda Caicedo, que cumplió el sueño en el equipo blanco de España que él no logró.

“Es una gran jugadora y una espectacular persona. Me identifico con ella y deseo que le vaya súper bien que la goce, la rompa y deje una historia grande en el Real Madrid para que otras puedan llegar”, dijo orgulloso.