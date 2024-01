Hugo Rodallega se destapó y dijo si es verdad que llega al América junto a Arturo Vidal

Rodallega tiene contrato con los cardenales hasta finales de 2024, pero es de público conocimiento que uno de sus deseos antes de regresar a Colombia era vestirse de diablo rojo para cumplir el sueño de su padre. Pese a que estuvo en negociaciones directas con el máximo accionista Tulio Gómez el año pasado, la posibilidad no prosperó y terminó decantado por la oferta del cuadro santafereño.

Rodallega desmiente que se vaya a ir

El delantero se mostró sorprendido antes las cámaras de Star+ y confirmó que seguirá en Bogotá para cumplir el contrato que firmó hace unos meses. “Yo estoy acá con Santa Fe. En realidad no he hablado con nadie. No tengo conocimiento de lo que se dice y sigo trabajando aquí. Mi mente está en Santa Fe”, sentenció.