Hugo Sánchez contó lo que pasa en la interna de León con James Rodríguez: hizo advertencia

El duelo de América vs. Club León, programado para este miércoles, 19 de febrero, a las 8:00 de la noche (hora de Colombia), tiene paralizado al fútbol mexicano.

El volante cucuteño no solo es protagonista en los campos de juego, sino también en los programas de opinión, que esta semana no han hablado de otra cosa que no sea el choque entre las águilas del América y el conjunto esmeralda por el liderato de la Liga MX.