Humor en tiempos de incertidumbre: los memes sobre la salida de Juanfer del Junior

La llegada de Juan Fernando Quintero al Junior de Barranquilla en enero de 2023 no solo revolucionó el mercado de fichajes en Colombia, sino también produjo una ola de reacciones, comentarios y memes alrededor de este fichaje histórico tras la exitosa carrera del mediocampista en la que conquistó una Copa Libertadores vestido con la camiseta del River Plate en la que aportó con una anotación.

Desde su llegada al club rojiblanco, Juanfer tan solo ha podido disputar siete partidos en los que fue titular y duró los 90 minutos en cancha, sin embargo, el problema que tuvo el nacido en Medellín fue una lesión durante una convocatoria en la Selección Colombia que le impidió tener actividad deportiva, desde entonces, el jugador de 30 años no ha rendido como lo esperaban los seguidores y directivos.

Este viernes 7 de julio, Fuad Char confirmó los rumores que aseguraban que Quintero estaba pensando en no continuar con el equipo colombiano y tras el anunció, una lluvia de memes cayó en las diferentes redes sociales en las cuales cientos de usuarios se burlaron de la noticia.

Este hecho ha generado polémica entre los mismos hinchas del cuadro tiburón que esperaban al inicio de la Liga Betplay 2023-II para que Juan Fernando pudiera demostrar su talento y aumentará su rendimiento deportivo, sin embargo, el conjunto dirigido por Hernán Darío Gómez se quedaría sin el ‘10′.

Incluso hubo quienes compararon esta situación con lo que vivió Millonarios con el fichaje de Freddy Guarín, quien llegó al club capitalino como una estrella, pero no figuró en los partidos y se fue por la puerta trasera. Así mismo, los usuarios recordaron el curioso momento cuando el futbolista se vistió de Marimonda y destacaron que ese fue el mejor momento de Quintero en Barranquilla.

Vea los memes de la posible salida de Juanfer Quintero del Junior

Cuando Juanfer se disfrazó de Marimonda.



Junior: "JuanFer, te esperamos la próxima semana para exámenes médicos y pretemporada."



Espérate que se va a ir Juanfer y yo ayer burlandome de los cachacos por Falcao.



*El Junior anuncia su continuación*



Fuad Char revela la razón por la que Juanfer Quintero se quiere ir de Junior

La información fue confirmada por el propio Fuad Char, accionista del equipo barranquillero, quien atendió a los medios de comunicación en las afueras de la sede administrativa de la institución.

“Nos anunció esta mañana que no quiere seguir en el equipo, no ha dado muchas explicaciones. Vamos a seguir conversando con él durante el día a ver realmente qué está pensando”, explicó Char Abdala, quien apuntó que el futbolista les reveló que “no está bien, que no está cómodo y es un inconveniente grande, vamos a ver cómo lo manejamos”.

Desde la hinchada de Junior lo primero que se ha señalado es que Juanfer quiere ir a otro elenco, pero Fuad Char dijo que al equipo no ha llegado ninguna oferta. “Para nada”, expresó tajantemente.

Desde Fuad Char y la junta directiva de Junior, la intención es lograr un acuerdo para que Quintero se mantenga en la institución.

“Esperamos revisar con él y el técnico la razón que nos pueda entregar y si podemos resolver, lo haremos para que se quede y cumpla su contrato hasta el 31 de diciembre”, explicó el dirigente.

Juan Fernando Quintero ha hecho la pretemporada con Junior.

La razón de la molestia de Juanfer Quintero

Pero lo más llamativo en las explicaciones que dio el dirigente del elenco barranquillero es cuando le insistieron en la razón que expresó el volante antioqueño de 30 años para decidir salir del club.

Colombian Juan Fernando Quintero (L) poses with his new jersey, next to businessman Fuad Char, during the presentation as new player of Colombia's Junior team, at the Metropolitano stadium, in Barranquilla on January 15, 2023.

“Está sorprendido (se refiere al técnico Hernán Darío Gómez), no sé si tuvo un entrenamiento, hicieron una alineación, no lo pusieron y se molestó. Esperemos que se pueda resolver”, acotó Char.

Junior tuvo un entrenamiento el pasado jueves 6 de julio entre titulares y suplentes, espacio donde Quintero no hizo parte del elenco que se considera el inicialista del ‘Bolillo’ Gómez.